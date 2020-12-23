دولي

إسرائيل: قرارٌ بفرض إغلاق شامل بدءاً من مساء الأحد المقبل

إسرائيل: قرارٌ بفرض إغلاق شامل بدءاً من مساء الأحد المقبل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء اليوم الأربعاء، بأنه سيتم فرض إغلاق شامل في إسرائيل، يبدأ من يوم الأحد، الساعة الخامسة مساءً لمدة أسبوعين.

جاء ذلك في ختام مشاورات للحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، وذلك بعدما شهدت الأيام القليلة الماضية ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات المؤكدة.

وأعلنت وزارة الصحة صباح اليوم تصنيف عدد من المدن الكبرى، بـ "برتقالية"، ومن بينها حيفا نهاريا والطيرة، كما أوصت الوزارة بإغلاق المحال التجارية كافة ومؤسسات التعليم، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

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