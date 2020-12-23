وفاة القيادي البارز في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبد الرحيم ملوح





ونعى الرئيس محمود عباس، الليلة، ملوح، مشيداً بمناقب الفقيد الذي أمضى حياته مدافعا عن قضية وطنه وشعبه، في ساحات العمل والنضال الوطني.



وتقدم الرئيس من أسرة الفقيد بالتعازي والمواساة، سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الرفيق الأعلى، وان يلهم أهله وذويه وجماهير شعبنا الصبر وحسن الاحتساب



ولد عبد الرحيم محمود ملوح في قرية أبو كشك المهجرة قضاء مدينة يافا، في الثالث والعشرين من آب/ أغسطس عام 1945، وهو متزوج وله ثلاثة أولاد وبنت، درس المرحلة الأساسية في مدرسة الجفتلك في الأغوار.



ونال ملوح درجة البكالوريوس في التاريخ من جامعة بيروت العربية.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت مصادر محلية في وقت متأخر من مساء اليوم الأربعاء، وفاة نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السابق، عبد الرحيم ملوح، بعد معاناة طويلة مع المرض.يشار إلى أن ملوح كان قد تبوأ منصب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير سابقا.