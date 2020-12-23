شؤون فلسطينية

"الأشغال" تقدم ورقة بحثية حول واقع الإسكان في فلسطين

"الأشغال" تقدم ورقة بحثية حول واقع الإسكان في فلسطين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قدمت وزارة الأشغال العامة والإسكان ورقة بحثية حول واقع الإسكان في فلسطين وتحدياته وما يتعرض له من سياسات الضم والتهويد والسيطرة عالأرض، والتوسع الإستيطاني التي تزداد وتيرته يوماً بعد يوم، من خلال المشاركة في الدورة 37 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب الذي استمر لمدة 3 أيام في
جمهورية تونس عبر تقنية الإتصال المرئي.

و قال وزير الأشغال العامة والأسكان د.محمد زيارة، إن هذا المؤتمر تطرق إلى أكثر من موضوع، منها المناطق العشوائية في المناطق الفلسطينية، وقد قدمت دولة فلسطين ورقة في هذا المؤتمر لنقل التجربة للدول العربية.

كما شاركت في جلسة مجلس الوزراء رقم (37) وشرحت فيها البعد السياسي والإسكاني والظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني من قبل الإحتلال، كما وتم التركيز على الاستيطان في المناطق المحتلة بما في ذلك القدس الشريف.

بالإضافة لذلك فقد اشتملت الندوة على مداخلة لدولة فلسطين حول التجربة الفلسطينة بإعادة الإعمار للمناطق المدمرة من قبل الاحتلال ونقل التجربة للدول العربية والأجنبية قدمتها م.سعدة جمعة.

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