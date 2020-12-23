"كهرباء الخليل" تشرع بتحويل الشبكة الكهربائية لأرضية بشارع (يونسكو) بتكلفة ثلاثة ملايين شيكل

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رام الله - دنيا الوطن

ضمن مشروع إعادة تأهيل شارع (يونسكو) "بيت عينون"، الواقع شمال شرق الخليل والممتد من دوار بيت عينون على الشارع الالتفافي حتى مفترق منطقة قيزون، شرعت كهرباء الخليل بتحويل الشبكة الهوائية إلى أرضية بمسافة 2كم.



وأوضح مدير عام كهرباء الخليل المهندس عبد الرؤوف الشيخ أنّ كهرباء الخليل تولي اهتماماً خاصاً بتطوير الخدمة المُقدمة ورفع كفاءة الشبكة، مشيراً إلى أنّ الطواقم بدأت برفد الموقع بكوابل أرضية 11 كيلو فولت لاستبدال الشبكة، وأخرى 33 كيلو فولت لتأهيل نقاط ربط جديدة في المستقبل، موضحاً أن تكلفة المشروع التقديرية تصل إلى ثلاثة ملايين شيكل، مؤكداً أنّ هذا المشروع من شأنه إزالة الخطر الذي تسببه الشبكات الهوائية وزيادة مرونة الربط الحلقي لشبكة كهرباء الخليل.



من جانبه، بيّن رئيس بلدية الخليل أ. تيسير أبو سنينة أنّ البلدية طرحت مؤخراً عطاء إعادة تأهيل شارع اليونسكو (المرحلة الأولى)، مؤكداً أهمية هذا المشروع كونه أحد مداخل المدينة الرئيسة وحرص البلدية على إنجازه، لافتاً إلى أنّ المجلس البلدي أطلق اسم (يونسكو) على الشارع المذكور بعد إدراج الخليل على لائحة (يونسكو) للتراث العالمي الإنساني المهدد بالخطر.