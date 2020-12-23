نابلس: مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين قرب اللبن الشرقية
رام الله - دنيا الوطن
هاجم مستوطنون، مساء اليوم الأربعاء، مركبات المواطنين بالحجارة قرب بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن مستوطني (معالي ليڤونة) هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة في منطقة وادي علي القريبة من قرية اللبن الشرقية.
وأضاف، أن بعض المركبات، تعرضت لأضرار مادية، نتيجة استهدافها من قبل المستوطنين.
هاجم مستوطنون، مساء اليوم الأربعاء، مركبات المواطنين بالحجارة قرب بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن مستوطني (معالي ليڤونة) هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة في منطقة وادي علي القريبة من قرية اللبن الشرقية.
وأضاف، أن بعض المركبات، تعرضت لأضرار مادية، نتيجة استهدافها من قبل المستوطنين.
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