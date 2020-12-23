نابلس: مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين قرب اللبن الشرقية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

هاجم مستوطنون، مساء اليوم الأربعاء، مركبات المواطنين بالحجارة قرب بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن مستوطني (معالي ليڤونة) هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة في منطقة وادي علي القريبة من قرية اللبن الشرقية.



وأضاف، أن بعض المركبات، تعرضت لأضرار مادية، نتيجة استهدافها من قبل المستوطنين.