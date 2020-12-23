ترامب يستخدم حق النقض ضد مشروع قانون موازنة وزارة الدفاع

دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

استخدم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب "الفيتو"، ضد مشروع ميزانية السياسات الدفاعية، الذي أقره الكونغرس.



واعتبر ترامب، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم)، أن القانون فشل في تضمين تدابير الأمن القومي الحاسمة، ويشمل أحكاماً لا تحترم قدامى المحاربين، وتاريخ الجيش، ويتعارض مع الجهود التي بذلتها إدارته؛ لبلوغ البلاد المرتبة الأولى في أعمالها الأمنية الوطنية، وسياستها الخارجية.



وأضاف: "القانون يحد أيضاً من قدرة الرؤساء على الحفاظ على أمن أمتنا من خلال الحد التعسفي لأموال البناء العسكرية، التي يمكن استخدامها للاستجابة لحالة الطوارئ الوطنية".