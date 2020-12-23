شؤون فلسطينية

"الصحة" بغزة: 806 إصابات بفيروس (كورونا) ليوم الأربعاء

"الصحة" بغزة: 806 إصابات بفيروس (كورونا) ليوم الأربعاء
توضيحية
غزة - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة، بغزة، في وقت متأخر من مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 289 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، في الدورة الثانية لليوم الأربعاء.

وأضافت: أنه بذلك يكون العدد الكلي للإصابات، اليوم الأربعاء، 806 إصابات، بعد فحص 2526 بنسبة إصابة 31.9%.

وكانت "الصحة"، بغزة، قالت: إن الفترة الحالية، خطيرة وحساسة من الناحية الوبائية، نظراً لإمكانية الوصول إلى ذروة الوباء من منتصف كانون الأول/ ديسمبر الحالي، حتى منتصف كانون الثاني/ يناير المقبل.

وأكدت على لسان المتحدث باسمها، د. أشرف القدرة، في تصريح لإذاعة (القدس)، أن الإصابات تُسجل بالمئات، والنسبة ما بين 35% إلى 40%.

وشدد على أن المُعول الرئيس، مدى إدراك المواطنين بخطورة المرحلة، والتعامل بجدية أكبر، واتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة، داعياً المواطنين إلى تخفيف حالة الازدحام قبل يومي الإغلاق.

وقال القدرة: الآن نتحدث عن إجراءات مشددة منها: إغلاق يومي الجمعة والسبت، حتى نهاية الشهر الحالي، ثم يليها تقييم للفترة وتوصيات، ولكن حسب ما هو متوقع، ربما يشهد قطاع غزة تشديداً في الفترة المقبلة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة: "نحن أمام ذروة انتشار الوباء، ربما نستمر بالإغلاق يومي الجمعة والسبت، ولكن الأمر منوط بقرارت خلية الأزمة".

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