القبض على مطلوبين للعدالة وضبط مركبات غير قانونية في جنين



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر في أنحاء المحافظة، ألقت الشرطة القبض على 34 مطلوباً للعدالة، صادر بحقهم 37 مذكرة قضائية، كما ضبطت مركبتين غير قانونيتين في جنين.



وأضافت الشرطة، أنه تم التحفظ على المطلوبين، تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة، لمتابعة الإجراءات القانونية اللآزمة بحقهم أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة اليوم، على مطلوبين للعدالة، وضبطت مركبات غير قانونية في جنين.