"النيابة العامة" بغزة: فتح تحقيق بـ 387 قضية على مستوى محافظات القطاع



ووفق التقرير اليومي، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإنه لم تسجل أي قضية، تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع، وعرض بضائع فاسدة.



وأضافت: أن هناك 61 قضية، تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات، وعدم الالتزام بحظر التجول والحجر الصحي، و326 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.



وقامت النيابة العامة، باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، فيما عمدت النيابة العامة إلى توقيف 62 متهماً على مختلف القضايا المذكورة.



واستمرت الإجراءات بحق الآخرين دون توقيف، مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون، والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

رام الله - دنيا الوطنقالت النيابة العامة، بغزة، اليوم الأربعاء: إنها قامت على مستوى محافظات قطاع غزة، بفتح تحقيق بـ 387 قضية.