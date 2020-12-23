جنين: الشرطة تلقي القبض على 27 شخصاً خالفوا حالة الطوارئ



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطـة، بأنه استمراراً لعمل دوريات الشرطة، في متابعة تطبيق قانون الطوارئ والإغلاق المسائي والإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس (كورونا)، وخاصة عدم التجمهر، فقد قامت الشرطة، وبمساندة الأجهزة الأمنية بالقبض على 27 شخصاً، كانوا متواجدين داخل مقهى في مدينة جنين، مخالفين التعليمات الصادرة بحالة الإغلاق.



وأكدت الشرطة، التحفظ على الأشخاص المذكورين؛ تمهيداً لإحالتهم إلى جهة الاختصاص؛ لمتابعة الإجراءات القانونية بحقهم أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة، وبمساندة الأجهزة الأمنية، القبض على 27 شخصاً، خالفوا حالة الطوارئ في جنين.