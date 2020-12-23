الأردن: مجلس النواب يختار بالتوافق لجنة فلسطين النيابية

مجلس النواب الأردني

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رام الله - دنيا الوطن

استكمل مجلس النواب الأردني، مساء اليوم الأربعاء، انتخاب أعضاء لجانه الدائمة، والبالغ عددها 15 لجنة.



وتوافق المجلس، على أعضاء لجان الطاقة والثروة المعدنية، والعمل، والخدمات العامة، والنقل والسياحة، إضافة إلى لجان الريف والبادية والزراعة والمياه وفلسطين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وتوافق المجلس على لجنة فلسطين النيابية والتي تكونت من: فايز بصبوص، وعبد المحسيري، وامغير الهملان الدعجة، وراشد الشوحه، وأحمد السراحنه، ومحمد الظهراوي، ورائد الظهراوي، ومحمد الخلايلة، ومحمد أبو صعيليك، وحسن الرياطي، وحازم المجالي.