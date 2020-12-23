إثيوبيا: مقتل أكثر من 100 شخص بهجوم شنه مسلحون غربي البلاد

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

نقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن مفوضية حقوق الإنسان في إثيوبيا، قولها مساء اليوم الأربعاء، إن أكثر من 100 شخص، قتلوا في هجوم شنه مسلحون غربي البلاد.



وذكرت المفوضية، أن مسلحين، أطلقوا النار في منطقة بولين في الإقليم الواقع غرب إثيوبيا، وأضرموا النار في منازل السكان، وهم نيام.



وقال سكان المنطقة: إن عشرات الأشخاص، قتلوا في أحدث أعمال عنف دامية بين جماعات عرقية متناحرة في المنطقة.