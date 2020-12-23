نتنياهو يعلق على اكتشاف أربع إصابات بفيروس (كورونا) المتحورة في إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، على إعلان وزارة الصحة الإسرائيلية، اكتشاف أربع حالات مصابة بفيروس (كورونا) المتحورة.



وقال في تصريح نقلته وسائل إعلام إسرائيلية: "من البديهي أننا اتخذنا الخطوات الصائبة حينما قررنا إغلاق السماء أمام الرحلات المتجهة من بريطانيا وغيرها من دول العالم، وألزمنا الإسرائيليين بدخول حجر صحي في فنادق، وقمنا بفحص الأشخاص الذين تواجدوا في بريطانيا وغيرها من الدول المتأثرة".



وأضاف نتيناهو: "ومع ذلك علينا الافتراض بأن الفيروس ينتشر هنا أيضاً".



وسجلت إسرائيل اليوم الأربعاء، أربع حالات إصابات بفيروس (كورونا) من الطفرة الجديدة التي اكتشفت مؤخراً في بريطانيا.



وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، بأنه في إطار الفحوصات التي أجريت في المختبر المركزي للفيروسات، تم اكتشاف 4 حالات إصابة بفيروس (كورونا) من الطفرة الجديدة المكتشفة مؤخراً في بريطانيا.



وأضافت: بأن ثلاث من الحالات عادوا من بريطانيا، موجودون في الحجر الصحي في فندق، وحالة أخرى من إسرائيل، مشيرة إلى أن "الأمر قيد المتابعة".