إسرائيل: زئيف الكين ينضم لحزب ساعر وبينت يترشح لرئاسة الحكومة
رام الله - دنيا الوطن
قالت إذاعة جيش الاحتلال مساء اليوم الأربعاء، بأن الوزير من حزب (ليكود)، زئيف إلكين، قدم استقالته من (كنيست) والحكومة، حيث سينضم إلى حزب غدعون ساعر.
من جهة أخرى، نقلت صحيفة (معاريف)، عن زعيم حزب (يمينا) وزير الجيش الأسبق، نفتالي بينت، إعلانه بترشحه لمنصب رئيس وزراء إسرائيل.
وتابع: "ذلك من أجل إحداث التغيير في النهاية، بحيث يكون لإسرائيل قيادة ترى المواطنين وليس مصلحتها".
قالت إذاعة جيش الاحتلال مساء اليوم الأربعاء، بأن الوزير من حزب (ليكود)، زئيف إلكين، قدم استقالته من (كنيست) والحكومة، حيث سينضم إلى حزب غدعون ساعر.
وعلق (ليكود) على استقالة إلكين وانضمامه لحزب ساعر، قائلا: إن حزب ساعر هو "مخيم للاجئين والمنشقين الفاشلين في انتخابات (ليكود) الداخلية".
من جهة أخرى، نقلت صحيفة (معاريف)، عن زعيم حزب (يمينا) وزير الجيش الأسبق، نفتالي بينت، إعلانه بترشحه لمنصب رئيس وزراء إسرائيل.
وتابع: "ذلك من أجل إحداث التغيير في النهاية، بحيث يكون لإسرائيل قيادة ترى المواطنين وليس مصلحتها".
وقررت (كنيست) في إسرائيل، حل نفسها، منتصف الليلة الماضية، على أن تجرى الانتخابات في 23 من شهر آذار/ مارس المقبل.
وفي ظل الأزمة السياسية، التي تعصف بإسرائيل، أفاد استطلاع للرأي أجرته قناة (كان) الإسرائيلية، بأنه في حال جرت انتخابات اليوم في إسرائيل، فإن (ليكود) بزعامة رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، سيحصل على 28 مقعداً.
كما أفاد، بأن الحزب الجديد، برئاسة غدعون ساعر، سيحصل على 20 مقعداً، أمام حزب (يمينا) الذي يتزعمه وزير الجيش الأسبق، نفتالي بينت، سيحصل على 15 مقعداً.
التعليقات