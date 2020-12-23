إسرائيل: زئيف الكين ينضم لحزب ساعر وبينت يترشح لرئاسة الحكومة

وقررت (كنيست) في إسرائيل، حل نفسها، منتصف الليلة الماضية، على أن تجرى الانتخابات في 23 من شهر آذار/ مارس المقبل.





وفي ظل الأزمة السياسية، التي تعصف بإسرائيل، أفاد استطلاع للرأي أجرته قناة (كان) الإسرائيلية، بأنه في حال جرت انتخابات اليوم في إسرائيل، فإن (ليكود) بزعامة رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، سيحصل على 28 مقعداً.



