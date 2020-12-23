شؤون فلسطينية

كاميرات الاحتلال في القدس.. سيطرة أمنية وجرائم مخفية

كاميرات الاحتلال في القدس.. سيطرة أمنية وجرائم مخفية
رام الله - دنيا الوطن
تخضع القدس المحتلة، لمنظومة مراقبة إسرائيلية مكثفة، منذ العام 2000، في محاولة من حكومة الاحتلال؛ لإحكام السيطرة على المدينة المقدسة، وتضييق الخناق أكثر على الفلسطينيين، الى جانب التعزيزات الأمنية، التي حولت القدس إلى ثكنة عسكرية.

ونشر الاحتلال مئات الكاميرات في أحياء البلدة القديمة تحديداً، والجزء الشرقي من القدس بشكل عام، ضمن مخطط أطلق عليه "نظرة القدس" لتسهيل مراقبة طرق المدينة كافة والمتوافدين إليها ورصد كل حركة فيها.

ويؤكد المقدسيون، أن هذه الكاميرات تهدف بالأساس إلى رصد تحركات الفلسطينيين بطريقة تنتهك الخصوصية بشكل كبير، بالإضافة إلى ردع عمليات المقاومة المحتملة، وتحليل الحدث بعد وقوعه وجمع التفاصيل.

وأنشأت قوات الاحتلال، مقراً لمراقبة هذه الكاميرات في مستوطنة جيلو جنوب القدس، بالتنسيق مع كافة الجهات الإسرائيلية مثل وزارات الإسكان والمواصلات وغيرها، لخدمة قوات الاحتلال من خلال كاميراتها.

وتكمن الخطورة، في مراقبة الشوارع كافة ورصد غير الملتزمين بقرارات إبعادهم عن المدينة ومن يزعم أنهم من منفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية، من خلال كاميرات مراقبة ذكية تعمل على تسجيل أرقام لوحات السيارات التي تمر من خلال الحواجز الإسرائيلية.

وتستخدم قوات الاحتلال هذه الكاميرا لتبرير جرائمها ضد أبناء الشعب الفلسطيني وتمارس من خلالها سياسة الكيل بمكيالين.

وتباشر بنشر مقاطع بمشاهد مختلفة بعد كل عملية فدائية يقوم بها الفلسطينيون ضد الاحتلال لتبرير عمليات الإعدام واستخدامها في دبلوماسيتها العامة.

وتخفي اللقطات، التي ينشرها الاحتلال لحظة الإعدام، وتظهر فقط المشهد، الذي توظفه الدعاية الإسرائيلية؛ لتبرير الجريمة.

في حين يدعي الاحتلال تعطل الكاميرات في كل مرة يحدث فيها اعتداء من قبل المستوطنين أو جنود الاحتلال على الفلسطينيين، كما حدث في قضية الشهيد إياد الحلاق، الذي استشهد في أيار/ مايو 2020 حيث تذرعت وحدة التحقيقات التابعة للاحتلال بتعطل الكاميرات من أجل إخفاء جريمة الإعدام مكتملة الأركان.

ويرى المختص في الشأن الإسرائيلي، د. جمال عمرو، أن الاحتلال، يحاول من خلال نشر هذه الكاميرات طمأنة الشارع الإسرائيلي، وتسويق ذاته كدولة آمنة لجلب السياح، إضافة إلى تسويق هذه الكاميرات كمنظومة مراقبة متطورة؛ لبيعها لدول العالم، كما فعل بتسويق القبة الحديدية لدول العالم بعد حرب غزة عام 2012.

أخبار ذات صلة

&#34;الصحة&#34; بغزة: 806 إصابات بفيروس (كورونا) ليوم الأربعاء

"الصحة" بغزة: 806 إصابات بفيروس (كورونا) ليوم الأربعاء

القبض على مطلوبين للعدالة وضبط مركبات غير قانونية في جنين

القبض على مطلوبين للعدالة وضبط مركبات غير قانونية في جنين

&#34;النيابة العامة&#34; بغزة: فتح تحقيق بـ 387 قضية على مستوى محافظات القطاع

"النيابة العامة" بغزة: فتح تحقيق بـ 387 قضية على مستوى محافظات القطاع

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من العيسوية

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من العيسوية

جنين: الشرطة تلقي القبض على 27 شخصاً خالفوا حالة الطوارئ

جنين: الشرطة تلقي القبض على 27 شخصاً خالفوا حالة الطوارئ

قوات القمع الإسرائيلية تقتحم غرف الأسرى في سجن (ايشل)

قوات القمع الإسرائيلية تقتحم غرف الأسرى في سجن (ايشل)

&#34;الاقتصاد&#34; تبحث الاستراتيجية الوطنية للعناقيد الصناعية التنموية لمحافظتي الخليل ونابلس

"الاقتصاد" تبحث الاستراتيجية الوطنية للعناقيد الصناعية التنموية لمحافظتي الخليل ونابلس

الاحتلال يُصادر جراراً زراعياً في خربة الحمة بالأغوار الشمالية

الاحتلال يُصادر جراراً زراعياً في خربة الحمة بالأغوار الشمالية

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

القبض على مطلوبين للعدالة وضبط مركبات غير قانونية في جنين

القبض على مطلوبين للعدالة وضبط مركبات غير قانونية في جنين

&#34;النيابة العامة&#34; بغزة: فتح تحقيق بـ 387 قضية على مستوى محافظات القطاع

"النيابة العامة" بغزة: فتح تحقيق بـ 387 قضية على مستوى محافظات القطاع

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من العيسوية

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من العيسوية

جنين: الشرطة تلقي القبض على 27 شخصاً خالفوا حالة الطوارئ

جنين: الشرطة تلقي القبض على 27 شخصاً خالفوا حالة الطوارئ

قوات القمع الإسرائيلية تقتحم غرف الأسرى في سجن (ايشل)

قوات القمع الإسرائيلية تقتحم غرف الأسرى في سجن (ايشل)

كاميرات الاحتلال في القدس.. سيطرة أمنية وجرائم مخفية

كاميرات الاحتلال في القدس.. سيطرة أمنية وجرائم مخفية

&#34;الاقتصاد&#34; تبحث الاستراتيجية الوطنية للعناقيد الصناعية التنموية لمحافظتي الخليل ونابلس

"الاقتصاد" تبحث الاستراتيجية الوطنية للعناقيد الصناعية التنموية لمحافظتي الخليل ونابلس

الاحتلال يُصادر جراراً زراعياً في خربة الحمة بالأغوار الشمالية

الاحتلال يُصادر جراراً زراعياً في خربة الحمة بالأغوار الشمالية

منوعات

فنان خليجي&#34; تشوه وجهي ومرضت وزاد وزن بسبب الحسد&#34;

فنان خليجي" تشوه وجهي ومرضت وزاد وزن بسبب الحسد"

شاهد: الإبن الأصغر في مسلسل &#34;ألو جميل ألو هناء&#34; أصبح طبيبًا وسيمًا

شاهد: الإبن الأصغر في مسلسل "ألو جميل ألو هناء" أصبح طبيبًا وسيمًا

شاهد: إطلالة درة وزوجها الرومانسية التي تسرق الأضواء

شاهد: إطلالة درة وزوجها الرومانسية التي تسرق الأضواء

شاهد: هل يتزوج مروان خوري قريباً ؟

شاهد: هل يتزوج مروان خوري قريباً ؟

هيدي كرم &#34;عانيت من الفقر وبعت كل ما أملك&#34;

هيدي كرم "عانيت من الفقر وبعت كل ما أملك"

شاهد: بسنت شوقي تهاجم متابعيها بتعليق.. فما علاقة أبو هشيمة ؟

شاهد: بسنت شوقي تهاجم متابعيها بتعليق.. فما علاقة أبو هشيمة ؟

هند صبري تفاجئ جمهورها&#34; عايزة أتطلق&#34;

هند صبري تفاجئ جمهورها" عايزة أتطلق"

تعرف على فضائح زواجات الفنانين التي لم تكتمل

تعرف على فضائح زواجات الفنانين التي لم تكتمل

شاهد: جاذبية زوجة عادل كرم الثالثة

شاهد: جاذبية زوجة عادل كرم الثالثة

رضوى الشربيني تعلن توقف برنامجها وتعتذر من الجمهور

رضوى الشربيني تعلن توقف برنامجها وتعتذر من الجمهور

عربي

الأردن: مجلس النواب يختار بالتوافق لجنة فلسطين النيابية

الأردن: مجلس النواب يختار بالتوافق لجنة فلسطين النيابية

الأردن يواصل تسجيل انخفاض بعدد إصابات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل انخفاض بعدد إصابات فيروس (كورونا)

الحريري: لبنان ينهار سريعاً ويجب الإسراع في تشكيل الحكومة

الحريري: لبنان ينهار سريعاً ويجب الإسراع في تشكيل الحكومة

رئيس وزراء مصر يحسم الجدل بشأن احتفالات رأس السنة

رئيس وزراء مصر يحسم الجدل بشأن احتفالات رأس السنة