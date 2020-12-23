"الاقتصاد" تبحث الإستراتيجية الوطنية للعناقيد الصناعية التنموية لمحافظتي الخليل ونابلس



وأضاف العسيلي: "ستساهم برامج ومشاريع الإستراتجية بشكل كبير في إنعاش الصناعة وتنمية الاقتصاد الوطني في المحافظات المستهدفة وعلى المستوى الوطني بشكل عام".



واستعرض المشاركون خلال اللقاء الذي عقد عبر تقنية (زوم)، مكونات الإستراتيجية والخارطة الاستثمارية وآليات توسيع القاعدة الانتاجية الصناعية افقياً وعمودياً لكل محافظة، تبعاً لأهم الأولويات التنموية الصناعية في المحافظة.



يذكر أن الحكومة الفلسطينية، أقرت محافظتي الخليل ونابلس عنقودين صناعيين ستمنحهما كل ما يلزم بموجب ذلك صممت وزارة الاقتصاد الوطني وبالشراكة مع كافة الفعاليات الاقتصادية في المحافظتين ومنظمة اليونيدو الاستراتيجية تمهيداً لإقرارها واعتمادها من قبل الحكومة.



وبين العسيلي بأن الخطة الإستراتيجية في مراحلها النهائية وحالياً تخضع للنقاش والتشاور مع مختلف المؤسسات بما فيها الأكاديمية، تكريساً للشراكة وضمان التنفيذ الأفضل لمكونات الاستراتيجية.