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شؤون فلسطينية

"الاقتصاد" تبحث الإستراتيجية الوطنية للعناقيد الصناعية التنموية لمحافظتي الخليل ونابلس

"الاقتصاد" تبحث الإستراتيجية الوطنية للعناقيد الصناعية التنموية لمحافظتي الخليل ونابلس
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، وممثلون عن القطاعين العام والخاص، اليوم الاربعاء، الإستراتيجية الوطنية للعناقيد الصناعية التنموية لمحافظتي الخليل ونابلس بالشراكة والتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في فلسطين.

وبين العسيلي بأن الخطة الإستراتيجية في مراحلها النهائية وحالياً تخضع للنقاش والتشاور مع مختلف المؤسسات بما فيها الأكاديمية، تكريساً للشراكة وضمان التنفيذ الأفضل لمكونات الاستراتيجية.

وأضاف العسيلي: "ستساهم برامج ومشاريع الإستراتجية بشكل كبير في إنعاش الصناعة وتنمية الاقتصاد الوطني في المحافظات المستهدفة وعلى المستوى الوطني بشكل عام".

واستعرض المشاركون خلال اللقاء الذي عقد عبر تقنية (زوم)، مكونات الإستراتيجية والخارطة الاستثمارية وآليات توسيع القاعدة الانتاجية الصناعية افقياً وعمودياً لكل محافظة، تبعاً لأهم الأولويات التنموية الصناعية في المحافظة.

يذكر أن الحكومة الفلسطينية، أقرت محافظتي الخليل ونابلس عنقودين صناعيين ستمنحهما كل ما يلزم بموجب ذلك صممت وزارة الاقتصاد الوطني وبالشراكة مع كافة الفعاليات الاقتصادية في المحافظتين ومنظمة اليونيدو الاستراتيجية تمهيداً لإقرارها واعتمادها من قبل الحكومة.

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