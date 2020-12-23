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شؤون فلسطينية

الاحتلال يصادر جراراً زراعياً في خربة الحمة بالأغوار الشمالية

الاحتلال يصادر جراراً زراعياً في خربة الحمة بالأغوار الشمالية
رام الله - دنيا الوطن
صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، جراراً زراعياً أثناء حراثة أرض في خربة الحمة بالأغوار الشمالية.

وأفاد الناشط الحقوقي في الأغوار الفلسطينية عارف دراغمة أن قوات الاحتلال داهمت خربة الحمة، وصادرت جراراً زراعياً للمواطن مأمون فقهاء، أثناء حراثته أراض في منتصف الخربة وتزرع منذ مئات السنوات.

ولفت دراغمة إلى أن الاحتلال يواصل سياسته الخطيرة تجاه المزارع الفلسطيني في الأغوار، حيث يهدف من خلالها التضييق على المزارعين وحرمانهم من أرضهم وحملهم على هجرتها والرحيل عنها.

ويسعى الاحتلال إلى فرض سياسة نفور من قبل المزارعين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم تجنبا لمصادرة آلياتهم أو فرض الغرامات عليهم ووصلا إلى ترك الأرض واستفراد الاحتلال بها.

وتتعمد قوات الاحتلال إيقاع الخسائر المادية بالمزارعين المتمسكين بأرضهم، ويأتي استهداف الاحتلال للجرارات الزراعية نابع من كونها بمثابة شريان الحياة للمزارعين.

ولم يدع الاحتلال ومستوطنوه متنفسا أو فرصة للأهالي لكسب لقمة عيشهم، دون أن يحاربهم ويضيق عليهم بها، فجرفوا الأشجار ودمروا المحاصيل وصادروا المراعي الخضراء، وهدموا الحظائر.

ويضاف إلى ذلك حفر الاحتلال الآبار الارتوازية العميقة، ما أدى إلى رفع نسبة ملوحة مياه الشرب العذبة ومياه الري، التي باتت من أهم مشاكل القرية.

وتتعرض الأغوار لهجمة شرسة وممنهجة منذ احتلالها عام 1967 من قبل قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين معاً، حيث ينتشرون على أكثر من 21 مستوطنة وبؤرة استيطانية على امتداد الأغوار الفلسطينية.

ويستولي المستوطنون على أخصب منطقة زراعية تحت تهديد السلاح وبأوامر من قبل جيش الاحتلال من خلال الإعلان عن المنطقة منطقة عسكرية مغلقة.

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