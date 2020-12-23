عاجل

  • نفتالي بينت: أعلن أنني سأترشح لمنصب رئيس وزراء إسرائيل

  • أيرلندا: سلالة (كورونا) المتحورة موجودة منذ نحو أسبوعين

شؤون فلسطينية

الاحتلال يصادق على مشروع شق طريق استيطاني ضخم شمال الضفة

الاحتلال يصادق على مشروع شق طريق استيطاني ضخم شمال الضفة
رام الله - دنيا الوطن
صادقت ما تسمى بوزيرة المواصلات في حكومة الاحتلال "ميري ريغيف" على مشروع شق شارع التفافي استيطاني ضخم شمال الضفة الغربية، ملتهما آلاف الدونمات الزراعية.

وكشف موقع "سيروغيم" العبري النقاب عن أن الوزيرة رصدت 76 مليون شيقل لتغطية نفقات المشروع، وأطلق عليه اسم "التفافي اللبن" والذي يمر بالقرب من قرية اللبن بقضاء سلفيت.

وتأتي المصادقة على مشروع "التفافي اللبن" ضمن المصادقة على البدء بشق شوارع التفافية ضخمة شمال وجنوب الضفة.

حيث سيجري قريباً البدء بشق شارع "التفافي حوارة" الذي يلتهم آلاف الدونمات الزراعية ويقع إلى الجنوب من مدينة نابلس، أما الشارع الآخر فيسمى "التفافي العروب" والذي يلتف على مخيم العروب بقضاء سلفيت.

وحسب الموقع فإن ذلك يأتي في ظل إعداد "ريغيف" خطة متكاملة لبسط السيادة على الضفة عبر شبكة واسعة من الطرق التي تربط مستوطنات الضفة بخطوط المواصلات في الداخل المحتل.

ووصفت "ريغيف" المشروع الاستراتيجي لمستوطنات شمال الضفة كونه يربطها مع وسط الكيان، وفق الموقع.

وحسب الإعلام العبري، فإن الهدف المعلن من هذه المشاريع هو خدمة المستوطنين ولكنه يضمر في طياته الهدف الذي حدده مجلس مستوطنات "يشع" في الضفة، العام الماضي، والذي ينص على جلب مليون إسرائيلي إلى مستوطنات الضفة خلال عقد ونصف.

وكانت قد كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية عبر تحقيق نشرته في وقت سابق عن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الساعية لتنفيذ خطة الضم من خلال تنفيذ مشاريع استيطانية توسعية في مختلف أنحاء الضفة والقدس، بالتزامن مع سرقة الاحتلال لمئات الدونمات في نابلس والقدس والخليل.

وذكرت الصحيفة أن اتفاقيات التطبيع التي وقعتها الإمارات والبحرين مؤخراً لم توقف مشروع الضم "كما يعتقد الجميع".

وقالت بحسب ناشط إسرائيلي: "الجميع يعتقد أن الضم قد توقف بعد توقيع اتفاقيات التطبيع، لكن في الواقع إسرائيل تستمر بالسير سريعًا نحو ضم الضفة الغربية من خلال تطوير البنية التحتية التي ستساعد على مضاعفة عدد المستوطنين وبالتالي بسط السيطرة على الفلسطينيين إلى الأبد".

وأضافت "المخططات الحالية تهدف إلى ربط المستوطنات بالمدن الإسرائيلية الرئيسية من ناحية، ويقيد تطوير المدن الفلسطينية من ناحية أخرى، ولذلك أسميه ضمًا وظيفيًا زاحفًا".

وشهدت الفترة الماضية سرقة آلاف الدونمات من أراضي المواطنين، وإخطارات بمصادرة المزيد، وشق طرق استيطانية، والمصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة، جرائم متواصلة للاحتلال الإسرائيلي في مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة، في تطبيق فعلي لخطة الضم.

أخبار ذات صلة

قوات القمع الإسرائيلي تقتحم غرف الأسرى في سجن ايشل

قوات القمع الإسرائيلي تقتحم غرف الأسرى في سجن ايشل

كاميرات الاحتلال في القدس..سيطرة أمنية وجرائم مخفية

كاميرات الاحتلال في القدس..سيطرة أمنية وجرائم مخفية

&#34;الاقتصاد&#34; تبحث الإستراتيجية الوطنية للعناقيد الصناعية التنموية لمحافظتي الخليل ونابلس

"الاقتصاد" تبحث الإستراتيجية الوطنية للعناقيد الصناعية التنموية لمحافظتي الخليل ونابلس

الاحتلال يصادر جراراً زراعياً في خربة الحمة بالأغوار الشمالية

الاحتلال يصادر جراراً زراعياً في خربة الحمة بالأغوار الشمالية

مركز فلسطين: ولادة 9 سفراء جدد للحرية خلال العام 2020

مركز فلسطين: ولادة 9 سفراء جدد للحرية خلال العام 2020

جنين: وفاه فتى إثر حادث سير ذاتي

جنين: وفاه فتى إثر حادث سير ذاتي

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينياً بزعم اقترابه من الجدار الحدودي شمال القطاع

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينياً بزعم اقترابه من الجدار الحدودي شمال القطاع

&#34;الصحة&#34; بغزة: الفترة الحالية خطيرة وحساسة من الناحية الوبائية لهذا السبب

"الصحة" بغزة: الفترة الحالية خطيرة وحساسة من الناحية الوبائية لهذا السبب

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

قوات القمع الإسرائيلي تقتحم غرف الأسرى في سجن ايشل

قوات القمع الإسرائيلي تقتحم غرف الأسرى في سجن ايشل

كاميرات الاحتلال في القدس..سيطرة أمنية وجرائم مخفية

كاميرات الاحتلال في القدس..سيطرة أمنية وجرائم مخفية

&#34;الاقتصاد&#34; تبحث الإستراتيجية الوطنية للعناقيد الصناعية التنموية لمحافظتي الخليل ونابلس

"الاقتصاد" تبحث الإستراتيجية الوطنية للعناقيد الصناعية التنموية لمحافظتي الخليل ونابلس

الاحتلال يصادر جراراً زراعياً في خربة الحمة بالأغوار الشمالية

الاحتلال يصادر جراراً زراعياً في خربة الحمة بالأغوار الشمالية

مركز فلسطين: ولادة 9 سفراء جدد للحرية خلال العام 2020

مركز فلسطين: ولادة 9 سفراء جدد للحرية خلال العام 2020

الاحتلال يصادق على مشروع شق طريق استيطاني ضخم شمال الضفة

الاحتلال يصادق على مشروع شق طريق استيطاني ضخم شمال الضفة

جنين: وفاه فتى إثر حادث سير ذاتي

جنين: وفاه فتى إثر حادث سير ذاتي

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينياً بزعم اقترابه من الجدار الحدودي شمال القطاع

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينياً بزعم اقترابه من الجدار الحدودي شمال القطاع

منوعات

فنان خليجي&#34; تشوه وجهي ومرضت وزاد وزن بسبب الحسد&#34;

فنان خليجي" تشوه وجهي ومرضت وزاد وزن بسبب الحسد"

شاهد: الإبن الأصغر في مسلسل &#34;ألو جميل ألو هناء&#34; أصبح طبيبًا وسيمًا

شاهد: الإبن الأصغر في مسلسل "ألو جميل ألو هناء" أصبح طبيبًا وسيمًا

شاهد: إطلالة درة وزوجها الرومانسية التي تسرق الأضواء

شاهد: إطلالة درة وزوجها الرومانسية التي تسرق الأضواء

شاهد: هل يتزوج مروان خوري قريباً ؟

شاهد: هل يتزوج مروان خوري قريباً ؟

هيدي كرم &#34;عانيت من الفقر وبعت كل ما أملك&#34;

هيدي كرم "عانيت من الفقر وبعت كل ما أملك"

شاهد: بسنت شوقي تهاجم متابعيها بتعليق.. فما علاقة أبو هشيمة ؟

شاهد: بسنت شوقي تهاجم متابعيها بتعليق.. فما علاقة أبو هشيمة ؟

هند صبري تفاجئ جمهورها&#34; عايزة أتطلق&#34;

هند صبري تفاجئ جمهورها" عايزة أتطلق"

تعرف على فضائح زواجات الفنانين التي لم تكتمل

تعرف على فضائح زواجات الفنانين التي لم تكتمل

شاهد: جاذبية زوجة عادل كرم الثالثة

شاهد: جاذبية زوجة عادل كرم الثالثة

رضوى الشربيني تعلن توقف برنامجها وتعتذر من الجمهور

رضوى الشربيني تعلن توقف برنامجها وتعتذر من الجمهور

عربي

الأردن يواصل تسجيل انخفاض بعدد إصابات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل انخفاض بعدد إصابات فيروس (كورونا)

الحريري: لبنان ينهار سريعاً ويجب الإسراع في تشكيل الحكومة

الحريري: لبنان ينهار سريعاً ويجب الإسراع في تشكيل الحكومة

رئيس وزراء مصر يحسم الجدل بشأن احتفالات رأس السنة

رئيس وزراء مصر يحسم الجدل بشأن احتفالات رأس السنة

دولة عربية جديدة ترصد حالات مشتبه إصابتها بـ (كورونا) المتحور

دولة عربية جديدة ترصد حالات مشتبه إصابتها بـ (كورونا) المتحور