جنين: وفاه فتى إثر حادث سير ذاتي



وذكر العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة، أن الشرطة تلقت بلاغاً حول وقوع حادث سير على مفرق بلدتي يعبد - زبده جنوب غرب جنين وعليه تحركت الشرطة والإسعاف إلى المكان.





وتبين أن الحادث ذاتي ونتج عنه إصابة الفتى وتم نقله إلى مشفى الرازي في مدينة جنين وقد وصفت إصابته بالحرجه وأعلن الأطباء عن وفاته لاحقاً.



وأضاف العقيد ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على ملابساته.

رام الله - دنيا الوطنتوفي فتى يبلغ من العمر (16 عاماً) من سكان بلدة يعبد جنوب غرب جنين، إثرحادث سير ذاتي.