"الصحة" بغزة: الفترة الحالية خطيرة وحساسة من الناحية الوبائية لهذا السبب





وشدد على أن المُعول الرئيس مدى إدراك المواطنين بخطورة المرحلة والتعامل بجدية أكبر واتخاذ اجراءات الوقاية والسلامة، داعياً المواطنين إلى تخفيف حالة الإزدحام قبل يومي الإغلاق.



وقال القدرة: الآن نتحدث عن اجراءات مشددة منها إغلاق يومي الجمعة والسبت حتى نهاية الشهر الحالي، ثم يليها تقييم للفترة وتوصيات، ولكن حسب ما هو متوقع ربما يشهد قطاع غزة تشديد في الفترة المقبلة.



وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة: "نحن أمام ذروة انتشار الوباء ربما نستمر بالإغلاق يومي الجمعة والسبت ولكن الأمر منوط بقرارت خلية الأزمة".



رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الصحة، بغزة، إن الفترة الحالية خطيرة وحساسة من الناحية الوبائية نظراً لإمكانية الوصول إلى ذروة الوباء من منتصف كانون الأول/ديسمبر الحالي حتى منتصف كانون الثاني/يناير المقبل.وأكدت على لسان المتحدث باسمها، د.أشرف القدرة، في تصريح لإذاعة (القدس)، أن الإصابات تُسجل بالمئات والنسبة ما بين 35% إلى 40%.