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شؤون فلسطينية

"الشبيبة الطلابية" تكشف نتائج حوارها مع إدارة جامعة الأزهر بشأن الطلبة المتعففين و(الموودل)

"الشبيبة الطلابية" تكشف نتائج حوارها مع إدارة جامعة الأزهر بشأن الطلبة المتعففين و(الموودل)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت حركة الشبيبة الطلابية بجامعة الأزهر- غزة، اليوم الأربعاء، نتائج حوارها مع إدارة الجامعة، بشأن الطلبة المتعففين و(الموودل).

جاء ذلك في بيان للشبيبة وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه وفيما يلي تفاصيله:

تتويجاً للجهود الكبيرة التي بُذلت على مدار الساعة خلال عدة أيام مضت من أجل إنصاف "الحقوق" ووفاءً لعهد الحركة الثابت مع الطلبة كافة، وفي إطار جلسات الحوار المسؤول والحريص بين حركة الشبيبة الطلابية بجامعة الأزهر- غزة وإدارة الجامعة والذي اختتم اليوم الأربعاء 23 ديسمبر، فقد جرى الاتفاق نهائياً على ما يلي: 

- فتح الموودل بشكل استثنائي لكافة الطلبة لتمكينهم من تقديم التكليفات والإمتحانات حتى 31/12.

- التنوية للطلبة بضرورة استكمال تسديد الرسوم المستحقة قبل الامتحانات النهائية.

- فتح التسجيل وتسديد الرسوم أمام الطلبة غير المسجلين لتمكينهم من دخول الإمتحانات النهائية حتى بداية الأسبوع القادم.

حيثُ أننا نزف هذا الإتفاق إلى الطلبة وذويهم وفرسان الشبيبة الطلابية الأوفياء، فإننا نؤكد على هذا الاتفاق المنصف لكافة الأطراف، ومن أجل التفرغ لمواصلة العملية التعليمية خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة والإستثنائية في إطار معركة ڤايروس كورونا، كما نثمن موقف إدارة الجامعة، ونؤكد على نهج الشبيبة الثابت والحارس للحقوق الطلابية في كل المراحل والأزمان.

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