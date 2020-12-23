بيت لحم: إغلاق مديرية النقل والمواصلات بسبب ظهور إصابات بفيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قرر محافظ بيت لحم كامل حميد، مساء اليوم الأربعاء، إغلاق مديرية النقل والمواصلات بسبب ظهور إصابات بفيروس (كورونا).



وأفاد حميد، بأنه قرر إغلاق مقر مديرية النقل والمواصلات لظهور إصابات ومخالطين فيها، بدءاً من صباح يوم غد وحتى مساء السبت، لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي بحصر دائرة المخالطين للمصابين وأخذ العينات والمسوحات للحد من انتشار الوباء.