مستوطنون يجرفون أراضٍ جنوب نابلس لصالح التوسع الاستيطاني

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رام الله - دنيا الوطن

جرفت آليات المستوطنين، اليوم الأربعاء، مساحات شاسعة من أراضي بلدة عورتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، لصالح التوسع الاستيطاني.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن جرافات تابعة للمستوطنين جرفت منذ ساعات الصباح مساحات من أراضي بلدة عورتا، في منطقتي الخربة وخلة مونس.



وأضاف دغلس: أن أعمال التجريف جاءت بهدف أعمال توسعة لمستوطنة (ايتمار) المقامة على أراضي المواطنين.