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شؤون فلسطينية

"الخارجية": لا وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات لليوم 12 على التوالي

"الخارجية": لا وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات لليوم 12 على التوالي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، بتسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19)، في صفوف الجالية.

وأوضح في بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل الإصابات في أوهايو، وميتشغن، والينوي، ودالاس، ونيوجيرسي.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس في صفوف الجاليات، إلى 5834 اصابة، دون تسجيل أية حالة وفاة جديدة لليوم الثاني عشر على التوالي، لتبقى عدد حالات الوفاة 98 حالة.

وأفاد فريق العمل المختص بمغادرة دفعة جديدة من المواطنين، الطلبة ورجال الأعمال الى القاهرة صباح اليوم للالتحاق باسرهم ودراستهم وأعمالهم.

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