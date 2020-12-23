تسمية قاعة الاجتماعات في مقر الرئاسة باسم الراحل صائب عريقات

قاعة صائب عريقات في مقر الرئاسة برام الله

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رام الله - دنيا الوطن

بناءً على قرار رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أعلن اليوم الأربعاء، عن تسمية قاعة الاجتماعات في مقر الرئاسة باسم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الراحل صائب عريقات.



وصادف يوم أمس، مرور 40 يوماً على رحيل عريقات، وذلك بعد إصابته بفيروس (كورونا) المستجد.