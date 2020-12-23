قلقيلية: تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين





وكان أكبر عدد من الإصابات وفق ما ذكرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، في مدينة قلقيلية، بواقع ست إصابات، وجينصافوط، بواقع خمس إصابات، وعزون عتمه"، بواقع ثماني إصابات.



كما أعلنت المحافظة، تعافي 49 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا)، فيما وصل مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم 23/12/2020 هي 438 إصابة نشطة.





رام الله - دنيا الوطنقالت محافظة قلقيلية، اليوم الأربعاء، إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لهذا اليوم، بلغ 32 إصابة من المخالطين.