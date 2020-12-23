"الدخلية" بغزة: الإجراءات الوقائية الحالية مستمرة حتى نهاية ديسمبر على الأقل

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رام الله - دنيا الوطن

دعا المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني،بغزة، إياد البزم، المواطنين، للاستمرار في حالة الالتزام التام بالإغلاق يومي الجمعة والسبت المقبلين؛ "كي نحقق الهدف من هذا الإجراء".



وقال في تصريحات لإذاعة (زمن أف أم) اليوم الأربعاء، حول إجراءات مواجهة انتشار (كورونا): "لا بد من إحداث تغيير في السلوك الاجتماعي لدى المواطنين، وجزء من العادات والتقاليد يجب أن تتغير لمراعاة متطلبات المرحلة التي نمر بها".



وأكد البزم أن الإغلاق الكامل يومي السبت والجمعة هو خيار بديل كي لا نذهب إلى الإغلاق الشامل لفترات طويلة نظراً لآثاره وتداعياته على مناحي الحياة المختلفة، مشيرا إلى أن الإجراءات الحالية ستستمر حتى نهاية الشهر الجاري على الأقل.



وأضاف: "الذي يحدد عدم ذهابنا للإغلاق الشامل هو سلوك المواطنين، ومدى التزامهم بإجراءات السلامة والوقاية".



ولفت إلى أن الداخلية على تواصل مع كافة شرائح المجتمع ومؤسساته، بدءاً بالفصائل والنقابات والوجهاء والمخاتير؛ وذلك بهدف توحيد الجهود لخلق حالة وعي عامة لدى المواطنين، وننسق معهم القرارات المتخذة لمواجهة الجائحة.



إلى ذلك، حذر البزم من أن الشائعات إحدى الأدوات التي تستهدف الاستقرار داخل المجتمع، مضيفا "لا نتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت ترويجه للشائعات، وتوجيهنا الدائم للمواطنين هو استقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية".



وشكر المتحدث باسم الداخلية وسائل الإعلام الفلسطينية التي تبذل جهوداً كبيرة في رفع حالة الوعي لدى المواطنين بإجراءات الوقاية.



وتابع: "نتواصل بشكل مستمر مع الإعلام المحلي الذي يحمل الهمّ معنا، ويقوم بدور توعوي لافت".



وذكر أن الوزارة سهلت أكثر من 82 مهمة طارئة وضرورية لوسائل الإعلام المختلفة خلال الإغلاق يومي الجمعة والسبت على مدار الأسبوعين الماضيين.