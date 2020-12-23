بريطانيا: تسجيل أعلى حصيلة يومية بإصابات ووفيات فيروس (كورونا) منذ بدء الجائحة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت بريطانيا اليوم الأربعاء، تسجيل أعلى حصيلة يومية بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)، منذ بدء الجائحة.



يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 744 وفاة بالفيروس، و39,237 إصابة، بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية.



وكان وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أعلن اليوم الأربعاء، رصد تفشي سلالة جديدة أخرى من فيروس (كورونا) المستجد في المملكة المتحدة.



ووفق الوزير، فإن النسخة الثانية المتحورة من فيروس (كورونا) أسرع انتقالاً من تلك التي ظهرت مؤخراً، مشيراً إلى أن السلالة الثانية المتحورة للفيروس شهدت تحولات كبيرة.



وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عربية، بأن الإصابتين المكتشفتين بسلالة متحورة جديدة من (كورونا) قدمتا من جنوب أفريقيا.