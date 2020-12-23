صور.. رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة يتفقد معبر بيت حانون











رام الله - دنيا الوطنتفقد رئيس متابعة العمل الحكومي، بغزة، د. محمد عوض، ظهر الأربعاء، معبر بيت حانون/إيرز شمال قطاع غزة، وعدداً من المرافق والإنشاءات الجديدة.ورافق د. عوض خلال جولته، كل من وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء توفيق أبو نعيم، ومساعد وكيل الوزارة أ. سامي نوفل، ومدير عام وزارة الخارجية المستشار محمود المدهون، وكان في استقبالهم مدير حاجز بيت حانون العقيد شادي شبات، وعدداً من المدراء بالمعبر.واطّلع عوض والوفد المرافق له، على تجهيزات المبنى الجديد للمعبر، كما أجرى جولة تفقدية على المرافق والإنشاءات، وفق ما نقل موقع وزارة الداخلية بغزة.كما استمع الوفد الزائر لشرح مفصل لطبيعة عمل الحاجز، والخدمات التي يقدمها للمواطنين والأجانب المتنقلين عبره من وإلى القطاع، إلى جانب بعض الاحتياجات اللازمة لتطوير العمل والأداء.وأشاد رئيس لجنة العمل الحكومي بجهود وزارة الداخلية في العمل على تطوير معبر بيت حانون؛ في سبيل تقديم أفضل خدمة للمواطنين.ومؤخراً، عملت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية على ترميم مرافق حاجز بيت حانون، وإنشاء مرافق جديدة في إطار سعيها الدائم لتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والأجانب، خلال مرورهم عبر المعبر.