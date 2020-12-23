جنين: تسجيل ثلاث حالات وفاة بفيروس (كورونا) في المحافظة





وبذلك يرتفع عدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا)، إلى 104 حالات منذ بدء الجائحة.



وفي تحديث الحالة الوبائية خلال الساعات ال24 الماضية، فقد سجلت 142 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 128 حالة شفاء،





رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب اليوم الأربعاء، تسجيل ثلاث وفيات جديدة متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا)، خلال الساعات ال24 الماضية.