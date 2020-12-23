إسرائيل: اكتشاف 4 حالات إصابة بفيروس (كورونا) من الطفرة الجديدة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت إسرائيل اليوم الأربعاء، أربع حالات إصابات بفيروس (كورونا) من الطفرة الجديدة التي اكتشفت مؤخراً في بريطانيا.



وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، بأنه في إطار الفحوصات التي أجريت في المختبر المركزي للفيروسات، تم اكتشاف 4 حالات إصابة بفيروس (كورونا) من الطفرة الجديدة المكتشفة مؤخراً في بريطانيا.



وأضافت: بأن ثلاث من الحالات عادوا من بريطانيا، موجودون في الحجر الصحي في فندق، وحالة أخرى من إسرائيل، مشيرة إلى أن "الأمر قيد المتابعة".



وأعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الأربعاء، عن اكتشاف إصابتين بسلالة متحورة من فيروس (كورونا).



وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عربية، بأن الإصابتين المكتشفتين بسلالة متحورة جديدة من (كورونا) قدمتا من جنوب أفريقيا.



وأكد هانكوك بأن السلالة الجديدة لفيروس (كورونا) مثيرة للقلق بدرجة كبيرة وسريعة الانتقال، مطالباً جميع من قاموا بزيارة جنوب إفريقيا بأن يعزلوا أنفسهم.