دولي

إسرائيل: اكتشاف 4 حالات إصابة بفيروس (كورونا) من الطفرة الجديدة

إسرائيل: اكتشاف 4 حالات إصابة بفيروس (كورونا) من الطفرة الجديدة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت إسرائيل اليوم الأربعاء، أربع حالات إصابات بفيروس (كورونا) من الطفرة الجديدة التي اكتشفت مؤخراً في بريطانيا.

وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، بأنه في إطار الفحوصات التي أجريت في المختبر المركزي للفيروسات، تم اكتشاف 4 حالات إصابة بفيروس (كورونا) من الطفرة الجديدة المكتشفة مؤخراً في بريطانيا.

وأضافت: بأن ثلاث من الحالات عادوا من بريطانيا، موجودون في الحجر الصحي في فندق، وحالة أخرى من إسرائيل، مشيرة إلى أن "الأمر قيد المتابعة".

وأعلن وزير الصحة البريطاني، مات  هانكوك، اليوم الأربعاء، عن اكتشاف إصابتين بسلالة متحورة من فيروس (كورونا).

وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عربية، بأن الإصابتين المكتشفتين بسلالة متحورة جديدة من (كورونا) قدمتا من جنوب أفريقيا.

وأكد هانكوك بأن السلالة الجديدة لفيروس (كورونا) مثيرة للقلق بدرجة كبيرة وسريعة الانتقال، مطالباً جميع من قاموا بزيارة جنوب إفريقيا بأن يعزلوا أنفسهم.

أخبار ذات صلة

بريطانيا: تسجيل أعلى حصيلة يومية بإصابات ووفيات فيروس (كورونا) منذ بدء الجائحة

بريطانيا: تسجيل أعلى حصيلة يومية بإصابات ووفيات فيروس (كورونا) منذ بدء الجائحة

نتنياهو: كل من يحاول مهاجمتنا سيتعرض لضربة ساحقة

نتنياهو: كل من يحاول مهاجمتنا سيتعرض لضربة ساحقة

بريطانيا: رصد سلالة متحورة أخرى من (كورونا) أسرع انتقالاً من المُكتشفة مؤخراً

بريطانيا: رصد سلالة متحورة أخرى من (كورونا) أسرع انتقالاً من المُكتشفة مؤخراً

مكتب نتنياهو: اتفاق على افتتاح ممثلية مغربية رسمية في إسرائيل خلال أسبوعين

مكتب نتنياهو: اتفاق على افتتاح ممثلية مغربية رسمية في إسرائيل خلال أسبوعين

هكذا قد يقتحم (كورونا) المتحور الولايات المتحدة الأمريكية

هكذا قد يقتحم (كورونا) المتحور الولايات المتحدة الأمريكية

وزير خارجية البرتغال: سننقل سفارتنا إلى القدس ولكن بشرط

وزير خارجية البرتغال: سننقل سفارتنا إلى القدس ولكن بشرط

غانتس وأشكنازي في طريقهما لاعتزال الحياة السياسيّة

غانتس وأشكنازي في طريقهما لاعتزال الحياة السياسيّة

أقوى تهديد من إيران بشأن اغتيال قاسم سليماني ومحسن زادة

أقوى تهديد من إيران بشأن اغتيال قاسم سليماني ومحسن زادة

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

&#34;الخارجية&#34;: لا وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات لليوم 12 على التوالي

"الخارجية": لا وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات لليوم 12 على التوالي

قلقيلية: تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

قلقيلية: تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

صور.. رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة يتفقد معبر بيت حانون

صور.. رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة يتفقد معبر بيت حانون

جنين: تسجيل ثلاث حالات وفاة بفيروس (كورونا) في المحافظة

جنين: تسجيل ثلاث حالات وفاة بفيروس (كورونا) في المحافظة

إغلاق محكمة بداية وصلح طولكرم بسبب (كورونا)

إغلاق محكمة بداية وصلح طولكرم بسبب (كورونا)

هنية: التطبيع خطيئة سياسية كبرى على حساب حقوق شعبنا

هنية: التطبيع خطيئة سياسية كبرى على حساب حقوق شعبنا

بداية دير البلح: البراءة لمتهمين بقضية مقتل المواطن عمر محمد أبو هويدي

بداية دير البلح: البراءة لمتهمين بقضية مقتل المواطن عمر محمد أبو هويدي

معايعة: القطاع السياحي سيتكبد خسائر تفوق مليار دولار مع نهاية العام

معايعة: القطاع السياحي سيتكبد خسائر تفوق مليار دولار مع نهاية العام

منوعات

فنان خليجي&#34; تشوه وجهي ومرضت وزاد وزن بسبب الحسد&#34;

فنان خليجي" تشوه وجهي ومرضت وزاد وزن بسبب الحسد"

شاهد: الإبن الأصغر في مسلسل &#34;ألو جميل ألو هناء&#34; أصبح طبيبًا وسيمًا

شاهد: الإبن الأصغر في مسلسل "ألو جميل ألو هناء" أصبح طبيبًا وسيمًا

شاهد: إطلالة درة وزوجها الرومانسية التي تسرق الأضواء

شاهد: إطلالة درة وزوجها الرومانسية التي تسرق الأضواء

شاهد: هل يتزوج مروان خوري قريباً ؟

شاهد: هل يتزوج مروان خوري قريباً ؟

هيدي كرم &#34;عانيت من الفقر وبعت كل ما أملك&#34;

هيدي كرم "عانيت من الفقر وبعت كل ما أملك"

شاهد: بسنت شوقي تهاجم متابعيها بتعليق.. فما علاقة أبو هشيمة ؟

شاهد: بسنت شوقي تهاجم متابعيها بتعليق.. فما علاقة أبو هشيمة ؟

هند صبري تفاجئ جمهورها&#34; عايزة أتطلق&#34;

هند صبري تفاجئ جمهورها" عايزة أتطلق"

تعرف على فضائح زواجات الفنانين التي لم تكتمل

تعرف على فضائح زواجات الفنانين التي لم تكتمل

شاهد: جاذبية زوجة عادل كرم الثالثة

شاهد: جاذبية زوجة عادل كرم الثالثة

رضوى الشربيني تعلن توقف برنامجها وتعتذر من الجمهور

رضوى الشربيني تعلن توقف برنامجها وتعتذر من الجمهور

عربي

الأردن يواصل تسجيل انخفاض بعدد إصابات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل انخفاض بعدد إصابات فيروس (كورونا)

الحريري: لبنان ينهار سريعاً ويجب الإسراع في تشكيل الحكومة

الحريري: لبنان ينهار سريعاً ويجب الإسراع في تشكيل الحكومة

رئيس وزراء مصر يحسم الجدل بشأن احتفالات رأس السنة

رئيس وزراء مصر يحسم الجدل بشأن احتفالات رأس السنة

دولة عربية جديدة ترصد حالات مشتبه إصابتها بـ (كورونا) المتحور

دولة عربية جديدة ترصد حالات مشتبه إصابتها بـ (كورونا) المتحور