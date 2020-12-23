الأردن يواصل تسجيل انخفاض بعدد إصابات فيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، عن تسجيل 25 حالة وفاة، و2091 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.



وأوضحت رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، أن إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة ارتفع إلى (281.983) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة (26.173) حالة، وإجمالي الوفيات (3652) حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1005) حالات.





رام الله - دنيا الوطنواصل الأردن اليوم الأربعاء، تسجيل انخفاض بعدد إصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).