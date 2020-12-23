نتنياهو: كل من يحاول مهاجمتنا سيتعرض لضربة ساحقة





وأكد أنه الجيش لن يتردد في استخدام القوة لمنع الإضرار بـ "مواطني إسرائيل"، و"لن نتردد في كبح أعدائنا وخاصة إيـران وأذرعها في المنطقة"، كما قال.



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء: إن السياسة التي تتخذها حكومته واضحة ومتسقة.وأضاف أثناء مراسم تخرج فوج جديد من طياري سلاح الجو: أن مفاد هذه السياسة بأن "كل من يحاول مهاجمتنا سيتعرض لضربة ساحقة"، وفق تعبيره.من جهته قال وزير الجيش، بيني غانتس، في نفس المراسم، إن القوات الجوية تعمل على تحسين قدراتها وتغييرها وتطويرها، وهي في حالة استعداد كامل ومستمر لمختلف المهام المتنوعة