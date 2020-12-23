تفاصيل اللقاء الأخير بين اشتية وملادينوف قبل انتهاء مهام المبعوث الأممي رسمياً





وأشار إلى "أننا نعيش مع العالم ظروفاً صعبة لا بد لنا من التكاتف من اجل مواجهتها".







رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية.وقال رئيس الوزراء: "نشكر السيد ميلادينوف على جهده في سياق تحقيق العدل والسلام في فلسطين منذ توليه منصبه، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني".وأضاف اشتية: "الأمم المتحدة هي الضامنة للقانون الدولي والشرعية الدولية، فهي رفضت (صفقة القرن) ورفضت الضم وعززت الموقف الفلسطيني حول ذلك".وأكد رئيس الوزراء على أن حل الصراع مع إسرائيل يجب أن يكون ضمن إطار دولي مثل الرباعية الدولية، ومستندا الى القانون الدولي.