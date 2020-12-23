وزير الصحة البريطاني: السلالة الجديدة لفيروس (كورونا) مثيرة للقلق بدرجة كبيرة وسريعة الانتقال





يشار إلى أن عدداً كبيراً من دول العالم، أعلنت قبل أيام تعليق الرحلات القادمة من بريطانيا، بسبب اكتشاف سلالة (كورونا) المتحورة.

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الأربعاء، عن اكتشاف إصابتين بسلالة متحورة من فيروس (كورونا).وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عربية، بأن الإصابتين المكتشفتين بسلالة متحورة جديدة من (كورونا) قدمتا من جنوب أفريقيا.وأكد هانكوك بأن السلالة الجديدة لفيروس (كورونا) مثيرة للقلق بدرجة كبيرة وسريعة الانتقال، مطالباً جميع من قاموا بزيارة جنوب إفريقيا بأن يعزلوا أنفسهم.وشدد وزير الصحة البريطاني على أنه تم عزل المصابين بسلالة (كورونا) المتحورة الجديدة ومخالطيهم.