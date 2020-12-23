مكتب نتنياهو: اتفاق على افتتاح ممثلية مغربية رسمية في إسرائيل خلال أسبوعين





وأضاف: أنه خلال الزيارة عقد تصريح مشترك بشأن إقامة العلاقات بين إسرائيل والمغرب، وتم إبرام أربع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم في مواضيع الطيران المدني، والإعفاء من تأشيرات الدخول لحملة جوازات السفر الرسمية، والمياه وحماية الاستثمارات.





وتابع نتنياهو: تم كذلك الاتفاق على افتتاح ممثلية مغربية رسمية في إسرائيل خلال أسبوعين تقريبًا.

رام الله - دنيا الوطنقالت مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الوفد الإسرائيلي إلى المغرب برئاسة رئيس هيئة الأمن القومي، مائير بن شبات، عاد هذا الصباح إلى إسرائيل.