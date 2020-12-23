شؤون فلسطينية

تعرّف على أسعار الدواجن بقطاع غزة

تعرّف على أسعار الدواجن بقطاع غزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت نقابة مربي الدواجن والإنتاج الحيواني، بغزة، اليوم الأربعاء، إعلاناً لمربي وموزعي الدواجن في القطاع، بشأن أسعار كيلو الدواجن.

وأكدت النقابة بأن سعر كيلو الدواجن الصغير والمتوسط الحجم من أرض المزرعة، 8 شواكل وللموزع 8.3 شيكل، وللمستهلك تسعة شواكل.

وأشارت إلى أن سعر كيلو الدواجن كبير الوزن، 7.5 شيكلاً من أرض المزرعة، وللموزع 7.8 شيكلاً، وللمستهلك 8.5 شيكلاً.

وفيما يلي نص الإعلان الذي نشرته صفحة النقابة على (فيسبوك):

مربي وموزعي الدواجن بالمحافظات الجنوبية يرجى التكرم بالعلم بأن أسعار تحميل الدواجن الليلة مساء الأربعاء الموافق 23/12/2020م .

1ـ سعر كيلو الدواجن الصغير والمتوسط الحجم من أرض المزرعة 8 شيكل وللموزع 8.3 شيكل و للمستهلك 9 شيكل .

2 ـ سعر كيلو الدواجن كبير الوزن 7.5 شيكل من أرض المزرعة وللموزع 7.8 وللمستهلك 8.5 شيكل.

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