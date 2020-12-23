تعرّف على أسعار الدواجن بقطاع غزة



وفيما يلي نص الإعلان الذي نشرته صفحة النقابة على (فيسبوك):



مربي وموزعي الدواجن بالمحافظات الجنوبية يرجى التكرم بالعلم بأن أسعار تحميل الدواجن الليلة مساء الأربعاء الموافق 23/12/2020م .



1ـ سعر كيلو الدواجن الصغير والمتوسط الحجم من أرض المزرعة 8 شيكل وللموزع 8.3 شيكل و للمستهلك 9 شيكل .



2 ـ سعر كيلو الدواجن كبير الوزن 7.5 شيكل من أرض المزرعة وللموزع 7.8 وللمستهلك 8.5 شيكل.



وأشارت إلى أن سعر كيلو الدواجن كبير الوزن، 7.5 شيكلاً من أرض المزرعة، وللموزع 7.8 شيكلاً، وللمستهلك 8.5 شيكلاً.