بسبب تأخر صرف مستحقاتهم.. عاملو بلدية رام الله يهددون بوقف الخدمات المقدمة



وصرح أمين سر نقابة العاملين في البلدية، ماجد الكيلاني، في تصريحات لـ "دنيا الوطن"، أن هذه الوقفة تحمل رسالة للمواطن قبل الجهات الحكومية، حتى يعلم المواطن أننا منذ ثمانية شهور، لم نتلقَ راتبنا بشكل كامل، بواقع 60% من الراتب، ومع ذلك نعمل على تقديم الخدمات للمواطن دون توقف.



وفال: نحن نطالب المواطن بالضغط على الجهات المختصة؛ لدعم مطالبنا العادلة، لضمان عدم توقف الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفاً: أن البلدية تعلل عدم تقديم الراتب كاملاً، بسبب عدم تسديد الحكومة للمستحقات للبلدية.



وبين الكيلاني: "أننا خلال أزمة المقاصة، تحملنا كما تحمل قطاع الوظيفة العمومي، ولكن لماذا لم يتم تقديم حقوقنا، عندما انتهت الأزمة، حيث إن عمل البلدية لم يتوقف يوماً عن العمل، وحتى خلال أيام الإغلاق الأولى، بسبب جائحة (كورونا)".



من جهته، ثمن رئيس بلدية رام الله، المهندس موسى حديد، دور العمال والعاملين في بلدية رام الله، الذين يعملون بانتماء في مؤسستهم الخدماتية، ونتفهم موقف النقابة والعاملين، وأن العامل لم يتقاضَ إلا 60% من راتبه، خاصة وأنه ينظر إلى غيره من الموظفين الحكوميين، الذين استلموا كامل مستحقاتهم.



واضاف حديد: أن الأزمة المالية في البلدية، تطال المُورد والمقاول، بالرغم من أن البلدية، قامت بالاقتراض من البنوك؛ لدفع عجلة العمل في البلدية، ولم تتوقف خدماتنا لحظة، وقمنا بعمل أكثر من المطلوب منا، ولم تغلق البلدية أبوابها في الإغلاقات، ولم تغلق المقبرة، ولا محطات النفايات، ولا محطات الصرف الصحي، وأملنا ألا نتوقف عن تقديم الخدمات للمواطنين، خاصة وأن المواطن ليس العنوان، بل هو شريك مع البلدية.

















خاص دنيا الوطن- بهاء بركاتنظم العاملون في بلدية رام الله، صباح اليوم، وقفة احتجاجية، أمام مبنى البلدية؛ لتأخر صرف مستحقاتهم، حيث يتم صرف نصف راتب لهم منذ ثمانية شهور.