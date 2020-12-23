الحريري: لبنان ينهار سريعاً ويجب الإسراع في تشكيل الحكومة





وكلف الرئيس اللبناني، العماد ميشيل عون، الحريري، لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد استقالة رئيس الحكومة الحالية، حسان دياب، في آب/أغسطس الماضي.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء اللبناني، المكلف، سعد الحريري، اليوم الأربعاء: إنه حريص مع رئيس الجمهورية، على تشكيل الحكومة.وأشار في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بيروت، إلى أن الخلافات ترتبط بأمور تتعلق بالثقة المفقودة، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).وقال الحريري: إنه لم "يعد لدينا وقت ولبنان ينهار سريعاً ويجب الإسراع في تشكيل الحكومة"، لافتاً إلى أنه يجب الإسراع بتشكيل حكومة خبراء، و"ينبغي أن يتم ذلك بعد مطلع العام الجديد".