عربي

الحريري: لبنان ينهار سريعاً ويجب الإسراع في تشكيل الحكومة

الحريري: لبنان ينهار سريعاً ويجب الإسراع في تشكيل الحكومة
ميشيل عون والحريري
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء اللبناني، المكلف، سعد الحريري، اليوم الأربعاء: إنه حريص مع رئيس الجمهورية، على تشكيل الحكومة.

وأشار في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بيروت، إلى أن الخلافات ترتبط بأمور تتعلق بالثقة المفقودة، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).

وقال الحريري: إنه لم "يعد لدينا وقت ولبنان ينهار سريعاً ويجب الإسراع في تشكيل الحكومة"، لافتاً إلى أنه يجب الإسراع بتشكيل حكومة خبراء، و"ينبغي أن يتم ذلك بعد مطلع العام الجديد".

وكلف الرئيس اللبناني، العماد ميشيل عون، الحريري، لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد استقالة رئيس الحكومة الحالية، حسان دياب، في آب/أغسطس الماضي.

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