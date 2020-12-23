إغلاق محكمة بداية وصلح طولكرم بسبب (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قرر رئيس محكمة بداية وصلح طولكرم، القاضي أسعد الدحدوح، اغلاق مبنى المحكمة، يوم غد، بسبب ظهور إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الطاقم الإداري.



وأوضح الدحدوح في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن الدوام سيعود وفقا للوتيرة المتبعة في المحاكم النظامية، اعتبارا من الأحد المقبل، ما لم يصدر بيان آخر، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.