تعليق الدوام بمديرية التنمية الاجتماعية في قلقيلية بسبب (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت مديرية التنمية الاجتماعية في قلقيلية، اليوم الأربعاء، تعليق الدوام (24 ساعة)، بسبب فيروس(كورونا).



وذكرت المديرية، في بيان صحفي، أن هذا الإجراء يأتي لتعقيم مبنى المديرية ومتابعة الحالة الوبائية فيها، بعد اكتشاف إصابة بالفيروس لأحد الموظفين، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.