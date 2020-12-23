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مصر تكشف عن خطتها لتوزيع لقاح (كورونا)

مصر تكشف عن خطتها لتوزيع لقاح (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
كشفت جمهورية مصر العربية، اليوم الأربعاء، عن خطتها لتوزيع لقاح فيروس (كورونا)، بعد انتهاء الاختبارات الخاصة عليه بحلول الأسبوع المقبل.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، عرضت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، موقف اللقاحات، مؤكدة أنه جار الانتهاء من الاختبارات الخاصة باللقاح، بحلول الأسبوع القادم عن طريق الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية، قامت بتدشين سلسلة تدريبات لمقدمي الخدمة الصحية عن لقاح فيروس (كورونا) المستجد، ويتم التنسيق مع المنظمة لتدريب مقدمي الخدمة الصحية بوزارة الصحة.

وأضافت الوزيرة، أنه سيتم إتاحة موقع إلكتروني لتسجيل الراغبين في تلقي اللقاح، وسيكون التسجيل للعاملين بالقطاع الصحي، وللمواطنين ذوي الأولوية من أصحاب أمراض الأورام، والفشل الكلوي والأمراض المزمنة، اعتماداً على مبادرة الأمراض المزمنة من خلال مستشفيات ومراكز العلاج الخاصة بهم.

كما سيتم تحديد مركز ووحدة صحية بكل محافظة يتم تقديم خدمة التلقيح من خلالها، وتم التنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين الأماكن المقترح تقديم الخدمة بها.

وأكدت زايد أنه تم الاجتماع مع اللجنة العلمية لمناقشة آثار التغير الجيني على الإصابة، التي أكدت أنه لا يوجد دليل علمي يفيد بأي آثار للتغير الجيني الجديد على معدل الإصابة أو شدتها، أو انتشار الفيروس، وتم الاتفاق على أن تقوم مصر بإجراء أبحاث لدراسة التغير الجيني المتعلق بالمتغير الجديد أو أي تغيرات أخرى للفيروس.

وخلال الاجتماع، عرضت زايد تقريراً حول آخر مستجدات وضع فيروس (كورونا) في مصر، متطرقة إلى معدل الإصابات المتزايد على مستوى المحافظات، ومدى جاهزية مستشفيات وزارة الصحة لاستقبال حالات (كورونا)، والجهود المبذولة لدعم القطاع الطبي بكافة متطلباته.

وقالت وزيرة الصحة: إنه هناك 364 مستشفى مجهزة، تتضمن نحو 35 ألف سرير داخلي، ونحو 5 آلاف سرير رعاية، و2400 جهاز تنفس، كما تم توفير 200 جهاز تنفس جديد، يتم توزيعها على المستشفيات.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد، ومواجهة التراخي ومخالفة تلك الإجراءات بمُنتهى الحزم، في إطار سعي الدولة بقدر الإمكان لتجنب الغلق الكامل للمنشآت لتجنب الآثار الاقتصادية المرتبطة بهذه الخطوة.

ووجه رئيس الوزراء، وزيري الصحة والتعليم العالي بتخصيص العدد الكافي من المستشفيات للعزل، وتقديم العلاج اللازم لمصابي فيروس (كورونا)، وكذا توفير الأكسجين اللازم لكل المستشفيات، وكذا لمن يحتاجه من المواطنين، كما شدد على أنه لا احتفالات ولا تجمعات في رأس السنة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس (كورونا).

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