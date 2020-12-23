الحكومة تدين إرهاب المستوطنين المنظم ضد المواطنين وتدعو المجتمع الدولي لتوفير الحماية

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رام الله - دنيا الوطن

دانت الحكومة الفلسطينية، إرهاب المستوطنين المنظم، ضد المواطنين في مختلف المناطق، والذي نجم عنه إصابة العديد منهم، وتخريب ممتلكاتهم، وتحطيم السيارات في العديد من القرى والبلدات في الضفة الغربية.



كما دانت مصادقة الحكومة الإسرائيلية الليلة الماضية، على توفير منحة مالية تقدر بـ 40 مليون شيكل لدعم المستعمرات في الضفة الغربية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وحملت الحكومة في بيان للمتحدث الرسمي، إبراهيم ملحم، اليوم الأربعاء، الحكومة الإسرئيلية كامل المسؤولية عن تلك الاعتداءات والتي تجري بغطاء من قوات الاحتلال، محذرة من العواقب الوخيمة، التي قد تترتب على تكرار مثل تلك الاعتداءات الإرهابية.



واعتبرت الاستيطان بكل أشكاله غير شرعي، داعية المجتمع الدولي؛ لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، والاضطلاع بمسؤولياته لإدانة التمدد الاستيطاني، باعتباره يشكل جريمة حرب، لأن استمرار الاستيطان وشرعنته من شأنه أن يقوض الجهود المبذولة؛ لتطبيق قرارات الشرعية، بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، ولا سيما القرار الدولي رقم (2334) الذي يدين الاستيطان، ويدعو إلى وقفه.