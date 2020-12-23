نعيم: "مراسلة" الوعظ لم تقصد الإساءة للمسيحيين بغزة وحدثت مراجعة فورية للوزارة

قال القيادي بحركة (حماس) باسم نعيم، إن المراسلة الصادرة مؤخراً عن الإدارة العامة للوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، لم تقصد الإساءة أو المساس أو التضييق على مسيحيي غزة.





وقال نعيم في حديثٍ خاص مع "دنيا الوطن" :"حدثت مراجعة فورية لوزارة الأوقاف، وأكدوا أن الأمر نشاطٌ دعوي بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة، وبادروا لإصدار توضيح للتأكيد على عمق العلاقة مع المسيحيين، وأنهم على تواصل دائم معهم بصفتهم الوزارة المُكلفة إدارياً بمتابعة شؤون الأديان".





ولفت إلى أن الوزارة، تُنظم نشاطاتٍ دورية، في كافة المناسبات الدينية للمسلمين والمسيحيين على حدٍ سواء.





وأعرب نعيم عن أمله بطي صفحة هذا اللبس الذي حصل، والتركيز على الدعوة للوحدة والتقارب والتعايش، وعدم إثارة النعرات والفتن، التي لا تخدم إلا الاحتلال وأجنداته، التي تسعى لتعزيز الانقسام الفلسطيني على مستويات جديدة.





وشدد على أن حركة (حماس) وأيضاً الحكومة في غزة- كامتداد للموقف السياسي للحركة- تتمتع بعلاقات وطيدة مع الأسر المسيحية بكل تلاوينها الكَنَسيَّة، مشيراً إلى حرصهم على تواصل دائم معها على مدار العام، وليس فترة الأعياد.





وبيَّن نعيم، أنهم يشاركون المسيحيين مناسباتهم الاجتماعية والدينية، نافياً أن يكون ذلك في إطار اجتهاد سياسي، بل كأرضية شراكة في الألم والأمل.. في السلم والحرب، إنها شراكةٌ، عُمِّدت بالتضحية من كل الأطراف.

دنيا الوطن - عوض أبو دقة