دولي

غانتس وأشكنازي في طريقهما لاعتزال الحياة السياسيّة

غانتس وأشكنازي في طريقهما لاعتزال الحياة السياسيّة
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أن زعيم حزب (أزرق- أبيض) بيني غانتس، وحليفه بالحزب الجنرال غابي أشكنازي، يدرسان عدم المشاركة في الانتخابات القادمة، واعتزال الحياة السياسية. 

وبحسب القناة، فإن الرجلين، يفكران باعتزال الحياة السياسية، لكن كل منهما بشكل منفرد، ومستقل عن الآخر. 

وشكل الرجلان مع نتنياهو حكومة واحدة على أمل أن ينجحا، إلا أن صلابة نتنياهو وخداعه لحلفائه، أدى بحزب (أزرق أبيض) أن يصبح حزباً صغيرا، بعدما كان منافساً قوياً لحزب (ليكود). 

ووفق القناة 13، يتوجه غانتس حاليًا لعدم الترشح للانتخابات المقبلة، وربما العودة للحياة السياسية لاحقًا، إلا أن أشكنازي، يفكر بتركها بشكل كامل. 

وحتى اللحظة، لم يتخذ أي منهما قراراً نهائياً باعتزال الحياة السياسية، إلا أن أشكنازي، يفكر بتركها بشكل كامل، بحسب القناة. 

وكان رئيس (كنيست) أعلن الليلة الماضية، حلها، والتوجه لانتخابات جديدة في الثالث والعشرين من آذار/ مارس المقابل عقب الفشل في التوصل لاتفاق بشأن تمرير ميزانية عام 2020.

أخبار ذات صلة

أقوى تهديد من إيران بشأن اغتيال قاسم سليماني ومحسن زادة

أقوى تهديد من إيران بشأن اغتيال قاسم سليماني ومحسن زادة

بوتن يمنح نفسه &#34;حصانة قضائية&#34; مدى الحياة

بوتن يمنح نفسه "حصانة قضائية" مدى الحياة

تسجيل 73 وفاة جديدة بـ (كورونا) في موسكو

تسجيل 73 وفاة جديدة بـ (كورونا) في موسكو

شاهد: انحراف قطار مُحمل بالنفط في واشنطن واندلاع النار بعرباته

شاهد: انحراف قطار مُحمل بالنفط في واشنطن واندلاع النار بعرباته

كوريا الجنوبية: 1092 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

كوريا الجنوبية: 1092 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

ترامب يُهدد بعدم التوقيع على حزمة مساعدات (كورونا) أقرها الكونغرس

ترامب يُهدد بعدم التوقيع على حزمة مساعدات (كورونا) أقرها الكونغرس

الصحة العالمية: إصابات (كورونا) الأسبوعية بالعالم سجلت أعلى مستوى.. نصفها بالأمريكيتين

الصحة العالمية: إصابات (كورونا) الأسبوعية بالعالم سجلت أعلى مستوى.. نصفها بالأمريكيتين

بايدن يدعو ترامب للتحقيق في &#34;الهجمات السيبرانية المنسوبة إلى روسيا&#34;

بايدن يدعو ترامب للتحقيق في "الهجمات السيبرانية المنسوبة إلى روسيا"

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

نادي الأسير يطالب بلجنة طبية محايدة تشرف على عملية تطعيم الأسرى ضد (كورونا)

نادي الأسير يطالب بلجنة طبية محايدة تشرف على عملية تطعيم الأسرى ضد (كورونا)

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

القدس: تسجيل 3 وفيات و240 إصابة بفيروس (كورونا) خلال يومين

القدس: تسجيل 3 وفيات و240 إصابة بفيروس (كورونا) خلال يومين

حنا عيسى: القانون الدولي يعترف للسلطة الشرعية بحقها في استعادة إقليمها

حنا عيسى: القانون الدولي يعترف للسلطة الشرعية بحقها في استعادة إقليمها

علي الحايك يُحذر من أوضاع أكثر سوءاً على فقراء غزة خلال الشتاء

علي الحايك يُحذر من أوضاع أكثر سوءاً على فقراء غزة خلال الشتاء

لأول مرة.. المقاومة الفلسطينية تُعلن عن مناورات عسكرية مشتركة

لأول مرة.. المقاومة الفلسطينية تُعلن عن مناورات عسكرية مشتركة

ياسر بوزيه: 50 ألف لقاح إنفلونزا متوفرة في مراكز الرعاية الأولية

ياسر بوزيه: 50 ألف لقاح إنفلونزا متوفرة في مراكز الرعاية الأولية

قمصية: القطاع السياحي تكبد خسائر بقيمة مليار ونصف المليار دولار

قمصية: القطاع السياحي تكبد خسائر بقيمة مليار ونصف المليار دولار

منوعات

فنان خليجي&#34; تشوه وجهي ومرضت وزاد وزن بسبب الحسد&#34;

فنان خليجي" تشوه وجهي ومرضت وزاد وزن بسبب الحسد"

شاهد: الإبن الأصغر في مسلسل &#34;ألو جميل ألو هناء&#34; أصبح طبيبًا وسيمًا

شاهد: الإبن الأصغر في مسلسل "ألو جميل ألو هناء" أصبح طبيبًا وسيمًا

شاهد: إطلالة درة وزوجها الرومانسية التي تسرق الأضواء

شاهد: إطلالة درة وزوجها الرومانسية التي تسرق الأضواء

شاهد: هل يتزوج مروان خوري قريباً ؟

شاهد: هل يتزوج مروان خوري قريباً ؟

هيدي كرم &#34;عانيت من الفقر وبعت كل ما أملك&#34;

هيدي كرم "عانيت من الفقر وبعت كل ما أملك"

شاهد: بسنت شوقي تهاجم متابعيها بتعليق.. فما علاقة أبو هشيمة ؟

شاهد: بسنت شوقي تهاجم متابعيها بتعليق.. فما علاقة أبو هشيمة ؟

هند صبري تفاجئ جمهورها&#34; عايزة أتطلق&#34;

هند صبري تفاجئ جمهورها" عايزة أتطلق"

تعرف على فضائح زواجات الفنانين التي لم تكتمل

تعرف على فضائح زواجات الفنانين التي لم تكتمل

شاهد: جاذبية زوجة عادل كرم الثالثة

شاهد: جاذبية زوجة عادل كرم الثالثة

رضوى الشربيني تعلن توقف برنامجها وتعتذر من الجمهور

رضوى الشربيني تعلن توقف برنامجها وتعتذر من الجمهور

عربي

ترامب يتهم الجيش المصري باستخدام المساعدات الأمريكية لشراء أسلحة روسية

ترامب يتهم الجيش المصري باستخدام المساعدات الأمريكية لشراء أسلحة روسية

شاهد: قاضي محاكمة عمر البشير يُعلن تنحيه عن القضية لهذا السبب

شاهد: قاضي محاكمة عمر البشير يُعلن تنحيه عن القضية لهذا السبب

الجزائر: 18 ولاية تُسجل صفر إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الجزائر: 18 ولاية تُسجل صفر إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

شاهد: غرس شجرة زيتون باسم الرئيس الجزائري تبون في أعلى جبل بالقدس

شاهد: غرس شجرة زيتون باسم الرئيس الجزائري تبون في أعلى جبل بالقدس