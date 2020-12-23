غانتس وأشكنازي في طريقهما لاعتزال الحياة السياسيّة

وكان رئيس (كنيست) أعلن الليلة الماضية، حلها، والتوجه لانتخابات جديدة في الثالث والعشرين من آذار/ مارس المقابل عقب الفشل في التوصل لاتفاق بشأن تمرير ميزانية عام 2020.

رام الله - دنيا الوطنذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أن زعيم حزب (أزرق- أبيض) بيني غانتس، وحليفه بالحزب الجنرال غابي أشكنازي، يدرسان عدم المشاركة في الانتخابات القادمة، واعتزال الحياة السياسية.وبحسب القناة، فإن الرجلين، يفكران باعتزال الحياة السياسية، لكن كل منهما بشكل منفرد، ومستقل عن الآخر.وشكل الرجلان مع نتنياهو حكومة واحدة على أمل أن ينجحا، إلا أن صلابة نتنياهو وخداعه لحلفائه، أدى بحزب (أزرق أبيض) أن يصبح حزباً صغيرا، بعدما كان منافساً قوياً لحزب (ليكود).ووفق القناة 13، يتوجه غانتس حاليًا لعدم الترشح للانتخابات المقبلة، وربما العودة للحياة السياسية لاحقًا، إلا أن أشكنازي، يفكر بتركها بشكل كامل.وحتى اللحظة، لم يتخذ أي منهما قراراً نهائياً باعتزال الحياة السياسية، إلا أن أشكنازي، يفكر بتركها بشكل كامل، بحسب القناة.