عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوساً تلمودية استفزازية في ساحاته بمساندة قوات الاحتلال، فيما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بمنع عمال الأقصى، من تنظيف المنطقة الشرقية من المسجد.



وأفادت مصادر مقدسية، أن 35 مستوطناً إلى جانب عشرات طلبة المعاهد اليهودية المتطرفة، وضباط مخابرات الاحتلال، اقتحموا ساحات الأقصى في الفترة الصباحية من الاقتحامات اليومية.



وأشارت المصادر المقدسية إلى أن عمليات الاقتحام، تمت عبر مجموعات من باب المغاربة، مروراً بمصلى الرحمة، حيث نفذ المستوطنون جولات استفزازية، وصولاً إلى باب السلسلة، حيث تنتهي المسارات اليومية هناك.



وفي سياق متصل، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، موظفي قسم النظافة في المسجد الأقصى، من تنظيف الجهة الشرقية في المسجد الأقصى المبارك.



فيما أوقفت قوات الاحتلال، شابًا في باحات الأقصى، وفتشته وفتشت حقيبة، كان يحملها.



وتأتي اقتحامات المستوطنين، ضمن جولات دورية، يقوم بها قطعان المستوطنين، تهدف لتغيير الواقع في المدينة المقدسة، والمسجد الأقصى المبارك.



ويسعى الاحتلال لبسط سيطرته على القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك، عبر تنفيذ روايته، التي تهدف لفرض السيادة السياسية والدينية، ومحاولة نزع صفة القدسية الإسلامية عن الأقصى، ضمن حرب شاملة على المدينة، تتبناها كل الأحزاب الإسرائيلية.



وكانت قوات الاحتلال، قد مددت الشهر الماضي للمستوطنين نصف ساعة إضافية، ضمن اقتحامات الفترة المسائية، لتصبح ما بين الساعة 12:30 حتى الساعة 2:00 بدلاً من الساعة 1:30.



وفي تقرير دوري صدر عن المكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة، رصد ارتكاب قوات الاحتلال (2050) انتهاكاً بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.



ورصد التقرير (24) اعتداء على دور العبادة والمقدسات، وبلغ عدد المستوطنين، الذي اقتحموا المسجد الأقصى (1361) مستوطناً، بحماية قوات الاحتلال.



كما وأبعدت قوات الاحتلال (10) مواطنين عن أماكن السكن وعن المسجد الأقصى، بينهم حراس للمسجد الأقصى، ونائب مدير عام دائرة أوقاف القدس، ومدير مركز المخطوطات في المسجد الأقصى.



وتعتبر مناطق القدس والخليل ورام الله، الأكثر تعرضاً للانتهاكات الإسرائيلية، بواقع (348، 276، 265) انتهاكاً على التوالي.