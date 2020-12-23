حماس: انعقاد المجلس المركزي بصيغته الحالية إضعاف للموقف الوطني

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبد اللطيف القانوع، رفض الحركة عقد المجلس المركزي بصيغته الحالية الضعيفة، معتبرًا أن عقده إضعافًا للموقف الوطني، وترسيخًا لحالة الانقسام.



وقال القانوع في تصريحات وصلت "دنيا الوطن": إن "تجاوز مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل، وعقد مجلس مركزي بشكلٍ منفرد، انعكاس للسياسة الإقصائية التي يمارسها أبو مازن".



وأشار إلى أن تهرب حركة فتح من استحقاق إصلاح المنظمة وانتخابات المجلس الوطني، يدلل على عدم جديتها في الشراكة، وإعادة بناء مؤسسات شعبنا.



وختم القانوع، بالقول: "ليس أمامنا إلا العمل بمخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل، وتطبيق ما تم الاتفاق عليه، ومواجهة المخاطر المحدقة بقضيتنا، بالموقف الفلسطيني الموحد".