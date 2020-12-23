القدس: تسجيل 3 وفيات و240 إصابة بفيروس (كورونا) خلال يومين

إصابة، منها (87) إصابة تُعالج في المستشفيات.



وأوضح، أنّه تم تسجيل حالتي وفاة لمواطنين من البلدة القديمة، وآخر من بيت صفافا، ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية انتشار الجائحة إلى (135) حالة.



رام الله - دنيا الوطنأعلن عضو وحدة مكافحة (كورونا) بالقدس المحتلة، علي الجبريني، عن تسجيل (3) حالات وفاة و(240) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمدينة خلال اليومين الأخيرين.وأكّد الجبريني، في بيانٍ أصدره اليوم الأربعاء، على أنّ المدينة سجلت خلال يومين (240) إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، وذلك بواقع (107) إصابات يوم الاثنين الماضي، في حين سجلت (133) يوم الثلاثاء، ليرتفع عدد الحالات النشطة إلى (1516)