طبيب أخصائي: سلالة (كورونا) الجديدة تنتشر بشكل أكبر بين الأطفال

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رام الله - دنيا الوطن

قال أخصائي الأطفال في مستشفى ليسر البريطاني، نزار سلامة: إن سلالة الفيروس الجديدة، تنتشر بشكل أكبر بين الأطفال، ولها خاصية الانتشار السريع، وظهرت في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.



وأضاف سلامة، خلال حديثه لإذاعة (صوت فلسطين) أنه "ظهر وجود 23 تغير جيني على الفيروس، أدى ذلك إلى تغير البروتين الذي يلتصق بجدار الخلية، والذي يدخل فيها الفيروس، ويسبب حالة الالتهاب، فيما أن سبب انتشاره بشكل أكبر بين الأطفال، يأتي بسبب التغير الجيني للسلالة الجديدة، إلا أن الأطفال لديهم نوع من المناعة من السلالة القديمة".



وأوضح، أن "الأعراض التي تظهر على المرضى من السلالة الجديدة، هي ذات الحدة الموجودة في القديمة، لكن ما يميزها هو سرعة انتشارها، وبالتالي ازدياد أعداد المصابين، الذين يحتاجون إلى العلاج بالمستشفيات".



وأشار سلامة إلى أن ظهور سلالات جديدة للفيروس، سيؤدي إلى صعوبة السيطرة عليه، وظهور أعراض جديدة، وربما يكون تأثيرها أكبر على المصابين.