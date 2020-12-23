شؤون فلسطينية

حنا عيسى: القانون الدولي يعترف للسلطة الشرعية بحقها في استعادة إقليمها

حنا عيسى: القانون الدولي يعترف للسلطة الشرعية بحقها في استعادة إقليمها
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "القانون الدولي المعاصر، يعترف للقائم بالإحتلال بجملة من الحقوق يمارسها في الاقليم المحتل، ولكنه يعترف بالوقت نفسه للسلطة الشرعية، بحقها في استعادة إقليمها بجميع الطرق التي تؤمن ذلك (وسائط عسكرية- دبلوماسية - سياسية)".

وأشار، "القسم الثالث والأخير من لائحة الحرب البرية لعام 1907م يحدد حقوق والتزامات السلطة المعادية التي توجد على اقليم معادٍ وهي الحالة التي تدعى اختصاراً الاحتلال الحربي بقولها: (يعتبر اقليم ما محتلاً عندما يكون تحت سلطة الجيش المعادي بشكل فعلي، ولا يمتد الإحتلال الا على الاقاليم التي تستقر فيها هذه السلطة وتكون قادرة على ممارسة عملها)".

وأوضح، "الأقاليم المحتلة حربا بحسب هذه المادة يمكن تعريفها بأنها الاقاليم الذي توجد تحت السلطة الفعلية لجيش معادٍ للدولة صاحبة السيادة الشرعية على هذا الاقليم".

ونوه، "القانون الدولي يعترف لجيش الإحتلال بحقوق لا يعترف بها للجيش الغازي، ويوضع على عاتق هذا الجيش بالمقابل التزامات مثل حفظ النظام، الحماية المقررة للمدنيين والتي لا يضعها على عاتق الجيش الغازي".

ولفت، "حالة الإحتلال الحربي لا تتوفر إلا بثلاثة شروط، أولها غزو إقليم من قبل القوات العسكرية المعادية، فاذا كانت القوات معادية وغير عسكرية نظامية (غزو سكاني مثلاً) لا يشكل ذلك احتلالاً حربياً بالمعنى القانوني، وكذلك اذا كانت القوات العسكرية صديقة لا معادية".

وتابع حنا، "ثانياً، توقف الحكومة صاحبة السيادة الشرعية على ممارسة سلتطها في الاقليم بشكل منتظم، أما ثالثا فهي سيطرة الجيش الغازي على الاقليم بصورة فعلية، وهذا ما يسمح بالتمييز بين الإحتلال الحربي من جهة والغزو من جهة ثانية".

واستطرد، "الغزو لا يستوجب سيطرة الجيش الغازي على الإقليم المغزو وإنما هو مجرد تواجد قوات عسكرية معادية فوق إقليم دولة أخرى، أما الإحتلال فلا يوجد الا بعد سيطرة جيش الإحتلال على الإقليم المغزو بشكل فعلي وإقامة سلطته الخاصة فيه".

ونوه، "الغزو هو حالة واقعية لا يعترف القانون الدولي للقائم به بأي صلاحيات على الاقليم المحتل، وأما الإحتلال الحربي هو حالة ينظمها القانون الدولي بجملة من الحقوق والإلتزامات التي يقررها لكل من سلطة الاحتلال من جهة والسلطة صاحبة السيادة الشرعية من جهة ثانية، وذلك بصرف النظر عما إذا كان الإحتلال عدوانياً أو وقائياً أو غير ذلك".

أخبار ذات صلة

الاتحاد الأوروبي وإسبانيا يقدمان 19.5 مليون يورو للمساهمة بدفع المخصصات الاجتماعية

الاتحاد الأوروبي وإسبانيا يقدمان 19.5 مليون يورو للمساهمة بدفع المخصصات الاجتماعية

نادي الأسير يطالب بلجنة طبية محايدة تشرف على عملية تطعيم الأسرى ضد (كورونا)

نادي الأسير يطالب بلجنة طبية محايدة تشرف على عملية تطعيم الأسرى ضد (كورونا)

د. عباس: التطعيم لا يُغني عن استخدام الكمامة ونحتاج أربعة ملايين جرعة لغزة

د. عباس: التطعيم لا يُغني عن استخدام الكمامة ونحتاج أربعة ملايين جرعة لغزة

فلسطين تسجل 31 حالة وفاة و2110 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين تسجل 31 حالة وفاة و2110 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الخارجية: صمت المجتمع الدولي عن جرائم المستوطنين تعبير عن تخاذله

الخارجية: صمت المجتمع الدولي عن جرائم المستوطنين تعبير عن تخاذله

البرلمان العربي يُطالب المجتمع الدولي برفض مشروع قانون تسوية وتمويل البؤر الاستيطانية

البرلمان العربي يُطالب المجتمع الدولي برفض مشروع قانون تسوية وتمويل البؤر الاستيطانية

المالية بغزة: الوزارة تأثرت سلباً من جائحة (كورونا) وصرفنا خلالها ملايين الشواكل

المالية بغزة: الوزارة تأثرت سلباً من جائحة (كورونا) وصرفنا خلالها ملايين الشواكل

قيادي بحماس: خضوع حركات إسلامية للتطبيع جريمة أخلاقية وسقوط سياسي

قيادي بحماس: خضوع حركات إسلامية للتطبيع جريمة أخلاقية وسقوط سياسي

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

القدس: تسجيل 3 وفيات و240 إصابة بفيروس (كورونا) خلال يومين

القدس: تسجيل 3 وفيات و240 إصابة بفيروس (كورونا) خلال يومين

حنا عيسى: القانون الدولي يعترف للسلطة الشرعية بحقها في استعادة إقليمها

حنا عيسى: القانون الدولي يعترف للسلطة الشرعية بحقها في استعادة إقليمها

علي الحايك يُحذر من أوضاع أكثر سوءاً على فقراء غزة خلال الشتاء

علي الحايك يُحذر من أوضاع أكثر سوءاً على فقراء غزة خلال الشتاء

لأول مرة.. المقاومة الفلسطينية تُعلن عن مناورات عسكرية مشتركة

لأول مرة.. المقاومة الفلسطينية تُعلن عن مناورات عسكرية مشتركة

ياسر بوزيه: 50 ألف لقاح إنفلونزا متوفرة في مراكز الرعاية الأولية

ياسر بوزيه: 50 ألف لقاح إنفلونزا متوفرة في مراكز الرعاية الأولية

قمصية: القطاع السياحي تكبد خسائر بقيمة مليار ونصف المليار دولار

قمصية: القطاع السياحي تكبد خسائر بقيمة مليار ونصف المليار دولار

الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة والقدس

منوعات

فنان خليجي&#34; تشوه وجهي ومرضت وزاد وزن بسبب الحسد&#34;

فنان خليجي" تشوه وجهي ومرضت وزاد وزن بسبب الحسد"

شاهد: الإبن الأصغر في مسلسل &#34;ألو جميل ألو هناء&#34; أصبح طبيبًا وسيمًا

شاهد: الإبن الأصغر في مسلسل "ألو جميل ألو هناء" أصبح طبيبًا وسيمًا

شاهد: إطلالة درة وزوجها الرومانسية التي تسرق الأضواء

شاهد: إطلالة درة وزوجها الرومانسية التي تسرق الأضواء

شاهد: هل يتزوج مروان خوري قريباً ؟

شاهد: هل يتزوج مروان خوري قريباً ؟

هيدي كرم &#34;عانيت من الفقر وبعت كل ما أملك&#34;

هيدي كرم "عانيت من الفقر وبعت كل ما أملك"

شاهد: بسنت شوقي تهاجم متابعيها بتعليق.. فما علاقة أبو هشيمة ؟

شاهد: بسنت شوقي تهاجم متابعيها بتعليق.. فما علاقة أبو هشيمة ؟

هند صبري تفاجئ جمهورها&#34; عايزة أتطلق&#34;

هند صبري تفاجئ جمهورها" عايزة أتطلق"

تعرف على فضائح زواجات الفنانين التي لم تكتمل

تعرف على فضائح زواجات الفنانين التي لم تكتمل

شاهد: جاذبية زوجة عادل كرم الثالثة

شاهد: جاذبية زوجة عادل كرم الثالثة

رضوى الشربيني تعلن توقف برنامجها وتعتذر من الجمهور

رضوى الشربيني تعلن توقف برنامجها وتعتذر من الجمهور

عربي

ترامب يتهم الجيش المصري باستخدام المساعدات الأمريكية لشراء أسلحة روسية

ترامب يتهم الجيش المصري باستخدام المساعدات الأمريكية لشراء أسلحة روسية

شاهد: قاضي محاكمة عمر البشير يُعلن تنحيه عن القضية لهذا السبب

شاهد: قاضي محاكمة عمر البشير يُعلن تنحيه عن القضية لهذا السبب

الجزائر: 18 ولاية تُسجل صفر إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الجزائر: 18 ولاية تُسجل صفر إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

شاهد: غرس شجرة زيتون باسم الرئيس الجزائري تبون في أعلى جبل بالقدس

شاهد: غرس شجرة زيتون باسم الرئيس الجزائري تبون في أعلى جبل بالقدس